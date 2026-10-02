LIGA NACIJA U DRUGOM PLANU: U taboru Engleske afera Mančester sitija glavna tema
Mančester siti proglašen je krivim po svim tačkama koje se odnose na ozbiljna kršenja finansijskih pravila Premijer lige tokom devet sezona, od 2009/10. do 2017/18. godine, kao i po tri od četiri tačke vezane za nesaradnju sa istragom.
Klub je negirao krivicu, a u petak je uložio žalbu na odluku nezavisne komisije. Sada se čeka dalji tok postupka i eventualne sankcije.
Slučaj je postao jedna od glavnih tema i u reprezentaciji Engleske, što je uoči utakmice protiv Hrvatske potvrdio Tomas Tuhel.
"Pretpostavljam da pričaju o tome. Imali smo malo slobodnog vremena između utakmica i to je velika tema. Svi pričaju o tome, tako da nema potrebe za još jednim glasom. Drago mi je što nisam taj glas. Nikome nije potrebno moje poluznanje o toj temi", rekao je Tuhel.
U kampu Engleske nalaze se i fudbaleri Mančester sitija Eliot Anderson i Mark Geji, dok se levi bek Niko O'Rajli vratio u klub zbog povrede.
Tuhel je potvrdio da je razgovarao sa igračima Sitija, ali da su ti razgovori bili kratki.
"Naravno da igrači pričaju o tome. Igrači Sitija pričaju o tome. Razgovaramo sa njima, ali samo kratko. Spremni su za utakmicu. Ali, naravno, to je velika tema u kampu", dodao je nemački stručnjak.
Tuhel nije isključio mogućnost da bi nastavio da poziva fudbalere Mančester sitija ukoliko bi klub zbog eventualnih sankcija bio izbačen iz Premijer lige.
"Uvek postoji mogućnost. Uvek bih pokušao da izaberem najbolji tim za kamp, utakmicu i turnir. Nikada neću isključiti igrača samo zato što ne igra u najvišem rangu svoje zemlje. Moramo da gledamo svaki slučaj pojedinačno", poručio je Tuhel.