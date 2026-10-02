Slušaj vest

Mančester siti proglašen je krivim po svim tačkama koje se odnose na ozbiljna kršenja finansijskih pravila Premijer lige tokom devet sezona, od 2009/10. do 2017/18. godine, kao i po tri od četiri tačke vezane za nesaradnju sa istragom.

1/4 Vidi galeriju Foto galerija sa finala FA kupa Foto: Daniel Weir/Sports Press / Zuma Press / Profimedia

Klub je negirao krivicu, a u petak je uložio žalbu na odluku nezavisne komisije. Sada se čeka dalji tok postupka i eventualne sankcije.

Slučaj je postao jedna od glavnih tema i u reprezentaciji Engleske, što je uoči utakmice protiv Hrvatske potvrdio Tomas Tuhel.

"Pretpostavljam da pričaju o tome. Imali smo malo slobodnog vremena između utakmica i to je velika tema. Svi pričaju o tome, tako da nema potrebe za još jednim glasom. Drago mi je što nisam taj glas. Nikome nije potrebno moje poluznanje o toj temi", rekao je Tuhel.

U kampu Engleske nalaze se i fudbaleri Mančester sitija Eliot Anderson i Mark Geji, dok se levi bek Niko O'Rajli vratio u klub zbog povrede.

Tuhel je potvrdio da je razgovarao sa igračima Sitija, ali da su ti razgovori bili kratki.

"Naravno da igrači pričaju o tome. Igrači Sitija pričaju o tome. Razgovaramo sa njima, ali samo kratko. Spremni su za utakmicu. Ali, naravno, to je velika tema u kampu", dodao je nemački stručnjak.

Tuhel nije isključio mogućnost da bi nastavio da poziva fudbalere Mančester sitija ukoliko bi klub zbog eventualnih sankcija bio izbačen iz Premijer lige.