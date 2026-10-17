Fudbaleri Atletiko Madrida pobedili su na gostujućem terenu u Barseloni Espanjol 1:0, u devetom kolu španske Primere.
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JORGANDŽIJE U 90. MINUTU DO TRI BODA: Atletiko Madrid golom u završnici pobedio Espanjol
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Atletiko je do pobede stigao pogotkom Aleša Baene u 90. minutu.
La liga 2026/2027 Foto: Inigo Alzugaray / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia, LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia, Maciej Rogowski / imago sportfotodienst / Profimedia
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Atletiko je drugi sa 22 boda, a Espanjol je na 12. mestu sa osam poena.
U narednom kolu, Atletiko će dočekati Deportivo La Korunju, dok će Espanjol gostovati Rasing Santanderu.
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