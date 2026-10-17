Slušaj vest

Atletiko je do pobede stigao pogotkom Aleša Baene u 90. minutu.

La liga 2026/2027 Foto: Inigo Alzugaray / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia, LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia, Maciej Rogowski / imago sportfotodienst / Profimedia

Atletiko je drugi sa 22 boda, a Espanjol je na 12. mestu sa osam poena.

U narednom kolu, Atletiko će dočekati Deportivo La Korunju, dok će Espanjol gostovati Rasing Santanderu.

Ne propustiteFudbalALARM NA METROPOLITANU: Atletiko ostao bez kapitena, a tek slede pravi izazovi
Atletiko Madrid
FudbalPOTPUNI HAOS U MANČESTER JUNAJTEDU: Ovo je sramota, nemam reči...
profimedia-1143063554.jpg
FudbalVELIKA TUGA UOČI LIGE ŠAMPIONA! Kapitenu Atletiko Madrida preminula majka pred duel sa Junajtedom!
Atletiko Madrid
FudbalATLETIKO IZBEGAO KIKS U ZAVRŠNICI: Romero pogodio mrežu Alavesa za veliko slavlje Madriđana
Alehandro Grimaldo

00:41
Trening fudbalera Crvene zvezde u Luganu Izvor: Kurir