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"Pobedi se ne gleda u zube. Može da se desi da odigrate lepršavo, kao Novi Pazar protiv Partizana, a da ne pobedite. Prihvatio bih i da odigramo malo slabije, a da osvojimo tri boda za priključak u gornji deo tabele. Plej-of je prioritet", rekao je Lalatović na konferenciji za novinare.

Utakmica na Gradskom stadionu zakazana je za nedelju od 14 časova.

"Neugodan protivnik, koji tradicionalno baš i ne leži našem Pazaru, ali tradicije postoje da bi se rušile. Za sva tri boda protiv odlične ekipe moramo da odigramo kao da je finale kupa, kao da je za trofej", ocenio je Lalatović.

"Znamo šta hoćemo - tri boda. Pozivam našu publiku da dođe u što većem broju, mi bez njih ne možemo. Očekujem da nas podrži 4-5.000 ljudi. Rival nije slučajno tu gde jeste. Imaju veliki kvalitet, ali imamo i mi", dodao je on.

IMT je treći na tabeli sa 18 bodova, pet više od Novog Pazara na osmom mestu.