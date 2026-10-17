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Na utakmici protiv Evertona, čuvar mreže Čelsija Emilijano Martinez doživeo je povredu glave u 75. minutu posle sudara sa protivničkim igračem, nakon čega su usledile potresne scene.

Pomoć mu se ukazivala na terenu duže od deset minuta, da bi ga potom na nosilima izneli sa stadiona.

Argentinac je teren napustio u suzama, dok je na tribinama i među saigračima vladala sve veća strepnja. Zvaničnih detalja o tome koliko je povreda ozbiljna za sada još nema.

Emilijano Martinez Foto: Alfie Cosgrove / Zuma Press / Profimedia

Što se tiče utakmice, fudbaleri Čelsija pobedili su na gostujućem terenu u Liverpulu Everton 2:0, u sedmom kolu engleske Premijer lige.

Oba gola za Čelsi postigao je Pedro Neto u 46. i 90. minutu.

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Čelsi, navijači, Premijer liga Izvor: FK Čelsi