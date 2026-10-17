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Na utakmici protiv Evertona, čuvar mreže Čelsija Emilijano Martinez doživeo je povredu glave u 75. minutu posle sudara sa protivničkim igračem, nakon čega su usledile potresne scene.

Pomoć mu se ukazivala na terenu duže od deset minuta, da bi ga potom na nosilima izneli sa stadiona.

Argentinac je teren napustio u suzama, dok je na tribinama i među saigračima vladala sve veća strepnja. Zvaničnih detalja o tome koliko je povreda ozbiljna za sada još nema.

1/6 Vidi galeriju Emilijano Martinez Foto: Alfie Cosgrove / Zuma Press / Profimedia

Oba gola za Čelsi postigao je Pedro Neto u 46. i 90. minutu.