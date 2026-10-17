Emilijano Martinez doživeo je jezivu povredu na utakmici Čelsija protiv Evertona, ležeći na terenu više od deset minuta.
Fudbal
EMILIJANO MARTINEZ DESET MINUTA NEPOMIČNO LEŽAO NA TRAVI! Horor scene u Engleskoj - golman Čelsija doživeo jezivu povredu, ovakav "sudar" se ne pamti! FOTO
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Na utakmici protiv Evertona, čuvar mreže Čelsija Emilijano Martinez doživeo je povredu glave u 75. minutu posle sudara sa protivničkim igračem, nakon čega su usledile potresne scene.
Pomoć mu se ukazivala na terenu duže od deset minuta, da bi ga potom na nosilima izneli sa stadiona.
Argentinac je teren napustio u suzama, dok je na tribinama i među saigračima vladala sve veća strepnja. Zvaničnih detalja o tome koliko je povreda ozbiljna za sada još nema.
Emilijano Martinez Foto: Alfie Cosgrove / Zuma Press / Profimedia
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Što se tiče utakmice, fudbaleri Čelsija pobedili su na gostujućem terenu u Liverpulu Everton 2:0, u sedmom kolu engleske Premijer lige.
Oba gola za Čelsi postigao je Pedro Neto u 46. i 90. minutu.
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