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Balkan Boxing 13 nam ovog oktobra servira pravu poslasticu u Severnoj Makedoniji, gde će se u gradiću Negotino naći sam krem regionalnog boksa. U Hali “Mladost” ćemo 31. oktobra od 18.00 časova gledati neke sjajne borbe, a prve dve se sada i definitivno znaju.

Hrvatski bokser Marko Kraljević suočiće se sa Stefanom Mihajlovim u okršaju u kruzer kategoriji, a zanimljivo je da će za Mihajlova ovo biti povratak na Balkan Boxing.

Što se Marka Kraljevića tiče, reč je o bokseru koji se u poslednje vreme uglavnom borio u Nemačkoj. Ima 28 godina, a do sada je u karijeri ostvario devet pobeda uz jedan poraz u profi boksu, od čega je sedam trijumfa došlo nokautima.

Poslednja borba mu je bila nedavno, 10. oktobra u Minhenu, kada je nokautom savladao Ivana Sakića, a trenutno je u nizu od tri pobede na taj način.

Sa druge strane, Stefana Mihajlova smo upoznali na događaju u Sarajevu, kada mu je rival bio talentovani Benjamin Poturak. Sin legendarnog Dževada Poturka je tada slavio protiv srpskog boksera, koji ima obilato iskustvo.

Balkan Boxing Foto: Balkan Boxing

Pobedio je i u deset borbi, dok je poražen u 35 navrata u profi boksu. Od toga je četiri puta slavio nokautom. Borio se širom Evrope - od Srbije, preko Italije, pa sve do Belgije i Francuske.

Druga borba nam donosi okršaj talentovanog Vuka Vukajlovića sa jedne i Filipa Dostanića sa druge strane, a oni će se boriti u lakoj teškoj kategoriji.

Kada je reč o Vuku Vukajloviću, on će pokušati da dođe do svog prvenca na Balkan Boxingu, pošto je do sada oba puta bio poražen u svojim borbama. U Novom Pazaru je od njega bolji bio Dejan Dašić podeljenom odlukom sudija, dok je u Tutinu bolji bio Branislav Mihajlović jednoglasnom odlukom.

Balkan Boxing Foto: Balkan Boxing

Njegov rival Filip Dostanić daleko je stariji i četiri puta se borio profesionalno, a do sada takođe nema pobedu. Poslednji put je u ringu bio u julu, kada je poražen od Omara Berta u Friuli Veneciji Đuliji.

Ovaj događaj kao i svi prethodni biće u direktnom televizijskom prenosu na TV Arena Fight u regionu u saradnji sa TV Arena Channels Group. Osim toga, ljubitelji boksa u Ruskoj Federaciji će moći da gledaju ovaj meč na platformi RuTube.

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