Fudbaleri Čelsija pobedili su Everton 2:0 u Premijer ligi, a oba gola postigao je Pedro Neto. Čelsi je sada četvrti na tabeli.
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PEDRO NETO SA DVA GOLA NOKAUTIRAO EVERTON NA GOSTOVANJU! Čelsi se penje ka vrhu tabele!
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Fudbaleri Čelsija pobedili su danas na gostujućem terenu u Liverpulu Everton 2:0, u sedmom kolu engleske Premijer lige.
Oba gola za Čelsi postigao je Pedro Neto u 46. i 90. minutu.
Fudbaleri Čelsija Foto: Daniel Weir/Sports Press / Zuma Press / Profimedia, Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Čelsi je četvrti sa 13 bodova, a Everton je na šestom mestu sa tri boda manje.
U narednom kolu, Čelsi će u Londonu dočekati Totenhem, dok će Everton u Londonu gostovati Arsenalu.
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