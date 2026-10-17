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Fudbaleri Čelsija pobedili su danas na gostujućem terenu u Liverpulu Everton 2:0, u sedmom kolu engleske Premijer lige.

Oba gola za Čelsi postigao je Pedro Neto u 46. i 90. minutu.

Fudbaleri Čelsija Foto: Daniel Weir/Sports Press / Zuma Press / Profimedia, Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Čelsi je četvrti sa 13 bodova, a Everton je na šestom mestu sa tri boda manje.

U narednom kolu, Čelsi će u Londonu dočekati Totenhem, dok će Everton u Londonu gostovati Arsenalu.

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Čelsi, navijači, Premijer liga Izvor: FK Čelsi