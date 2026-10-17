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Mlada reprezentacija Srbije otputovala je u turski Trabzon, gde će učestvovati na Evropskom prvenstvu za uzrast do 15 godina (U15).

Srbiju će na ovom takmičenju predstavljati takmičari u muškoj i ženskoj konkurenciji, koji će imati priliku da odmere snage sa vršnjacima iz drugih evropskih zemalja i predstave našu zemlju na međunarodnoj sportskoj sceni.

Srpski bokseri i bokserke na u15 Svetskom prvenstvu Foto: SBS (M.Ždralo)

Žensku U15 selekciju predstavljaće:

- 46 kg – Mia Kerošević

- 48 kg – Nina Damjanović

- 60 kg – Mia Topić

Trener ženske selekcije je Mirko Ždralo.

Muška U15 selekcija nastupiće u sledećim težinskim kategorijama:

- 40 kg – Ostoja Drulović

- 42 kg – Petar Radivojević

- 44 kg – Maksim Kovačević

- 46 kg – Haso Emrović

- 52 kg – Lazar Jovanović

- 54 kg – Uroš Popović

- 57 kg – Gavrilo Savić

- 70 kg – Luka Maksimović

- 75 kg – Mihajlo Jovanović

Trener muške selekcije je Igor Rogić.

Naši mladi sportisti i sportistkinje u Trabzon odlaze sa željom da ostvare što bolje rezultate, steknu dragoceno međunarodno iskustvo i dostojno predstavljaju Srbiju.

Reprezentaciji Srbije želimo mnogo uspeha, dobre nastupe i sportske sreće na Evropskom prvenstvu!

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