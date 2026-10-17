Španski teniser Rafael Hodar je u dva seta pobedio Danila Medvedeva i plasirao se u finale mastersa u Šangaju.
ŠANGAJ
MEDVEDEV NOKAUTIRAN! Špansko čudo protutnjalo pored Rusa za plasman u finale!
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Meč dvadesetogodišnjeg Španca i Medvedeva je završen rezultatom 6:3, 6:4, a trajao je nešto duže od jednog sata i 30 minuta
Dva seta su bila slična pošto su u oba viđena po tri brejka.
Hodar je ukupno četiri puta oduzeo servis gemove rivala, dok je Medvedev uzvratio sa samo dva napravljena brejka.
Mladi Španac će u finalu igrati protiv sunarodnika Alehandra Davidoviča Fokine koji je prethodno iznenadio Aleksandera Zvereva.
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