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Meč dvadesetogodišnjeg Španca i Medvedeva je završen rezultatom 6:3, 6:4, a trajao je nešto duže od jednog sata i 30 minuta

Dva seta su bila slična pošto su u oba viđena po tri brejka.

Hodar je ukupno četiri puta oduzeo servis gemove rivala, dok je Medvedev uzvratio sa samo dva napravljena brejka.

Mladi Španac će u finalu igrati protiv sunarodnika Alehandra Davidoviča Fokine koji je prethodno iznenadio Aleksandera Zvereva.

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