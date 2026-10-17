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Partizan će u nedelju od 14 časova igrati kao gost protiv Bosne utakmicu 4. kola ABA lige.

Meč u Sarajevu biće treći za obe ekipe u regionalnom takmičenju, pošto je kompletno prvo kolo odloženo usled problema lige sa sudijama.

Itan Tompson se nada da će ekipa ispraviti greške

Itan Tompson u dresu Partizana Foto: Dusan Milenkovic/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©, Vatroslav Hladny©/2026 Vatroslav Hladny/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

"Mislim da će da bude dobra utakmica i još jedna prilika da napredujemo zajedno kao tim. U prethodnim utakmicama smo imali određenih problema i grešaka, tako da je ovo šansa da odigramo dobro svih 40 minuta", rekao je Tompson.

Partizan je u drugom kolu pobedio Megu, a u trećem Beč, dok je Bosna ostvarila trijumfe protiv Spartaka i Studentskog centra.

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