Meč u Sarajevu biće treći za obe ekipe u regionalnom takmičenju, pošto je kompletno prvo kolo odloženo usled problema lige sa sudijama.

"Mislim da će da bude dobra utakmica i još jedna prilika da napredujemo zajedno kao tim. U prethodnim utakmicama smo imali određenih problema i grešaka, tako da je ovo šansa da odigramo dobro svih 40 minuta", rekao je Tompson.