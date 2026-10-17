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Uoči utakmice na pitanja medija odgovarao je šef stručnog štaba crveno-belih Albert Rijera.

Najpre se strateg crveno-belih osvrnuo na zdravstveno stanje u ekipi.

- Igrači se oporavljaju, zadovoljan sam kako to za sada deluje. Lukasen i Loizu neće biti na raspolaganju sutra. Uskoro će ponovo biti sa nama, ali još uvek nisu potpuno spremni - rekao je Rijera.

Govorio je šef stručnog štaba o izboru početnih jedanaest za sutrašnji duel.

- Ne mogu da otkrivam informacije o početnih jedanaest, jer ne želimo da protivniku damo bilo kakvu prednost. Svaka utakmica je drugačija. Uvek govorim da su za svaku utakmicu potrebne različite karakteristike igrača i da su svi spremni. Svi su željni igre, svi žele da igraju i to je najvažnije. Želim da vidim da svaki igrač želi da bude na terenu i da me svojim igrama dovedu u situaciju da imam težak zadatak prilikom izbora početnih jedanaest. Trenutno imam osećaj da mnogo igrača želi da igra i da bude uključeno u tim, a to je veoma važno.

Potvrdio je trener Crvene zvezde da će biti promena u sastavu u odnosu na prethodni susret.

- Da, to mogu da potvrdim, biće rotacija i to iz više razloga. Fizičko stanje igrača je, naravno, jedan od njih. Drugi razlog je to što želim da se svi igrači osećaju važnim, jer se trofeji ne osvajaju sa jedanaest, dvanaest ili trinaest igrača. Potrebno je koristiti ceo tim. Sada je jedan od tih trenutaka, jer smo u četvrtak odigrali veoma zahtevnu utakmicu protiv Lugana, a juče smo imali dug dan. Veoma kasno smo se vratili sa puta, a danas je dan uoči utakmice. Zato su nam potrebne rotacije, ali verujemo u naše igrače. Svima dajem potpuno iste informacije. Svaki igrač mora da bude spreman i da zna šta treba da radi, i kada imamo loptu i kada je nemamo. Posle treninga mogu da kažem da sam veoma zadovoljan onim što smo odradili i da smo spremni za sutra.

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Analizirao je Rijera ekipu Mladosti i istakao da je priprema odrađena maksimalno posvećeno.

- Ne volim izraz „naporno raditi“. Imamo fantastičan i veoma lep posao i reći ću vam da nismo počeli da radimo tek tokom leta. Analizu smo započeli već sledećeg jutra, pre nego što smo krenuli na aerodrom. Već tada smo analizirali Mladost. Već smo imali plan kako ćemo igrati i unapredili smo pripremu. Vreme koje smo proveli u avionu i sati na aerodromu pomogli su nam da završimo analizu. Nemamo mnogo dana za pripremu sledećeg protivnika, ali takav je kalendar. Prihvatamo to. Ako želite da budete tim koji igra u Evropi, morate da budete spremni da igrate na svaka tri dana.

Osvrnuo se šef stručnog štaba i na prethodni duel u Evropi, naglasivši da uvek razmišlja pozitivno.

- Nikada ne razmišljam o tome šta bih uradio drugačije, niti o tome šta bi bilo kad bi bilo. Ne volim da razmišljam na taj način, jer sam pozitivna osoba. Tražim rešenja i mogućnosti da u narednoj utakmici budemo bolji. Ne želim da se vraćam na ono što smo uradili ili na ono što smo mogli da promenimo. Pre utakmice, kada sam izabrao početnih jedanaest, plan i način na koji ćemo igrati, bio sam uveren da je to prava odluka. Posle utakmice sam bio siguran da je to bio najbolji način da joj pristupimo. Bila je to fantastična utakmica, ali ne i savršena. To sam danas preneo i igračima. Uradili smo mnogo dobrih stvari, ali u fudbalu je najvažnije pobeđivati, i dalje postoje stvari koje možemo da unapredimo. Ima mnogo pozitivnih stvari. Nismo dozvolili Luganu da nas pritiska. Načinom na koji smo se postavili na terenu u prvoj zoni izbegli smo njihov presing. Bili smo odlični i u drugoj zoni. Međutim, nedostajalo nam je malo dubine u igri. Nedostajalo nam je i više prisustva u kaznenom prostoru, posebno na drugoj stativi, jer smo nekoliko puta centrirali, a nismo imali dovoljno igrača u šesnaestercu. Ne treba da žalimo zbog toga kako smo se pripremili ili zbog onoga što smo mogli da uradimo. Treba da razmišljamo o tome šta sledeći put moramo da uradimo bolje. Važno je gledati unapred, ostati pozitivan i tražiti rešenja. To je način na koji učim svoje igrače da razmišljaju, odnosno način na koji ih usmeravam. Ono što je bilo u prošlosti tamo i ostaje. Ne možemo to da promenimo, ali možemo da promenimo ono što ćemo uraditi sutra i sledećeg četvrtka. Zato sam pozitivan i gledam samo unapred.

Dotakao se Rijera i partija mladog Kostova.

- Mislim da je potrebno samo da promeni učinak kada su u pitanju asistencije i golovi. Sve ostalo radi veoma dobro. Možda smo navikli da Kostov učestvuje u postizanju golova i upisuje asistencije. To i očekujem od njega, jer znam da može. Zato želim da u poslednjoj trećini terena preuzme malo više rizika, u driblingu, poslednjem pasu ili završnom udarcu. Ponekad mora da šutira i sa distance. Na tome insistiram kada je on u pitanju. Želim da se ne plaši kada se nađe u blizini kaznenog prostora, već da bude odlučniji i preuzme veću odgovornost, da bude jedan od ključnih igrača. U svemu ostalom veoma sam zadovoljan onim što pruža kada imamo loptu. Posebno je važno to što je veoma dobar i u igri bez lopte. Zadovoljan sam, ali znam da može da nam donese i konkretan učinak u vidu golova i asistencija.

Za kraj, istakao je Rijera koliko je ekipi važna podrška sa tribina.

- Potrebna nam je iskrena i lepa podrška. Siguran sam da će biti uz nas. Kao i uvek, moramo da im pružimo razlog da veruju u nas. Mislim da nam je poslednja utakmica svima dala nešto važno, optimizam i osećaj da neke stvari radimo dobro, ali to nije dovoljno. Naravno, svi želimo nešto više. Na kraju, želimo da budemo potpuno zadovoljni načinom na koji igramo, ali i da pobeđujemo. Prvi deo smo ostvarili. Drugi, nažalost, nismo. Ipak, siguran sam da je ovo najbolji put da budemo sve bliži pobedama - zaključio je Rijera.