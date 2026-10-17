Slušaj vest

Partizan će u nedelju od 14 časova igrati kao gost protiv Bosne utakmicu 4. kola ABA lige.

Meč u Sarajevu biće treći za obe ekipe u regionalnom takmičenju, pošto je kompletno prvo kolo odloženo usled problema lige sa sudijama.

Đoan Penjaroja očekuje zahtevan meč

Đoan Penjaroja Foto: Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT © 2026/STARSPORT ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

"Očekuje nas teška utakmica i neće biti lako igrati u Sarajevu. Pobedili su poslednje dve utakmice, a takođe igraju i u Evrokupu. Imamo određenih problema sa povredama, ali smo spremni da sutra pružimo dobru partiju", rekao je Penjaroja.

Partizan je u drugom kolu pobedio Megu, a u trećem Beč, dok je Bosna ostvarila trijumfe protiv Spartaka i Studentskog centra.

Ne propustiteEvroligaKATASTROFALNE VESTI ZA ZVEZDU I PARTIZAN! Večiti rivali nisu među glavnim favoritima za dobijanje licence u Evroligi, evo koji klubovi imaju najveće šanse!
Večiti derbi, KK Partizan, KK Crvena zvezda, Evroliga
KošarkaPROMENJEN TERMIN UTAKMICE SPARTAK - PARTIZAN! Evo za kada je zakazan!
KK Partizan
EvroligaODBIO PARTIZAN, PA IZABRAO NOVI KLUB! Objasnio razloge takve odkuke!
profimedia-1089886666 (1).jpg
EvroligaBRAUN I VAŠINGTON SU OTIŠLI, A OTVORILO SE NOVO PITANJE: Kakav bek je potreban Partizanu? Pajola i Lakić to nisu - za sada!
KK Partizan

Bonus video:

00:22
Grobari bodre košarkaše Partizana posle poraza od Panatinaikosa Izvor: MONDO