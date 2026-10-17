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Za švedskog napadača interesovanje su ponovo pokazali italijanski velikani Milan i Juventus.

1/4 Vidi galeriju Fudbaleri Arsenala na meču protiv Koventrija Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia, Wired Photos / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prema navodima engleskih i italijanskih medija, Đokereš je sve nezadovoljniji svojom situacijom u Arsenalu i odlučan je da u januaru pronađe novi klub.

Iako je prošlog leta stigao iz Sportinga za obeštećenje od oko 70 miliona evra, švedski reprezentativac i dalje nije izborio startno mesto u dresu tobdžija. Prednost ima Kaj Haverc.

Đokereš ove sezone nije počeo nijednu utakmicu Premijer lige u startnoj postavi, mada je bio među starterima na oba Arsenalova meča u Ligi šampiona. Takav status mogao bi da ga navede da već na zimu potraži sredinu u kojoj bi imao značajniju ulogu.

Milan i Juventus ostaju zainteresovani za švedskog golgetera, a oba kluba mogla bi da mu ponude priliku za redovnije nastupe. Za sada, međutim, nije poznato da li su spremni da ispune Arsenalove finansijske zahteve niti pod kojim uslovima bi transfer mogao da bude realizovan.

Kao još jedna mogućnost pominje se razmena igrača između Arsenala i Atletiko Madrida. U tom scenariju, Đokereš bi otišao u Madrid, dok bi Hulijan Alvares krenuo u suprotnom smeru, ka Londonu.

Međutim za sada je reč samo o spekulaciji, a nema potvrde da su klubovi započeli konkretne pregovore o takvom poslu.