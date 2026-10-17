Slušaj vest

Iz udruženja navijača holandskog kluba tvrde da su na meti bili i ljudi koji nisu tražili sukob, već su u Hrvatsku došli da bodre svoj tim.

Zbog bezbednosnih rizika pojedinim navijačima savetovano je da ostanu u hotelima, dok su neki odlučili da pre vremena napuste Split i vrate se kući.

Fabijan Nagcam, direktor Udruženja navijača Ajaksa, izjavio je za holandski portal NU.nl da je četvrtak protekao mirno, ali da su prethodnih dana zabeležene uznemirujuće situacije. Kako je naveo, od navijača je čuo potresna svedočenja o napadima.

- Čuo sam priče ljudi koji su uzeli taksi sa aerodroma, a napadnuti su čim su izašli ispred smeštaja. Napadani su i ljudi koji su mirno šetali plažom. Bila je to zastrašujuća situacija – rekao je Nagcam.

1/5 Vidi galeriju Torcida na meču Hajduk Split - Ajaks Foto: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Prema njegovim rečima, pojedini navijači odlučili su da prekinu putovanje i vrate se kući pre utakmice. Ipak, nije precizirao koliko je ljudi donelo takvu odluku.

- To nije ono što želiš navijaču koji je došao da podrži svoj tim. Želiš da možeš da pratiš svoj klub širom Evrope na normalan i prijatan način - poručio je on.

Iz Ajaksa upozoravaju na napade

Ni sam Ajaks nije ostao nem na dešavanja u Splitu. Klub je prethodno upozorio svoje navijače na bezbednosne rizike i saopštio da je dobio više prijava o zastrašivanju i fizičkim napadima.

Nagcam tvrdi da među napadnutima nisu bili samo oni koji su tražili sukob, već i obični navijači koji su u Split stigli isključivo zbog utakmice.

- Napadaju se obični navijači koji apsolutno nisu došli da izazivaju sukobe. Postoji nepisano pravilo da takvi ljudi ne bi smeli da budu meta nasilja. Očigledno se u Splitu događa upravo suprotno. Ovo je prešlo sve granice - izjavio je Nagcam za holandsku televiziju AT5.

Policija privela više desetina ljudi

Uoči utakmice u Splitu policija je privela više desetina osoba. Prema zvaničnom saopštenju, tokom noći između srede i četvrtka sprečen je sukob većeg broja pripadnika navijačkih grupa.

Policija je navela da u tom incidentu nije bilo povređenih.

Dešavanja uoči susreta Hajduka i Ajaksa ponovo su otvorila pitanje bezbednosti navijača na evropskim gostovanjima, posebno onih koji na utakmice dolaze bez namere da učestvuju u nasilju.