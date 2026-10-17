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Barselona je prva na tabeli sa maksimalnih 27 bodova, dok je Betis na trećoj poziciji sa 19 bodova.

Ekipa Barselone je povela u desetom minutu pogotkom Lamina Jamala, izjednačio je Valentin Gomes u 27, a novu prednost gostujućem timu doneo je Rodri u 41. minutu.

Gabrijer Žezus je u 51. minutu povećao prednost Barselone na 3:1, ali se dva minuta kasnije na drugoj strani u strelce upisao Abde Ezalzuli.

Minut kasnije Fakundo Bernal je dobio crveni karton i ostavio Betis sa deset igrača na terenu, a pobedu Barselone na ovoj utakmici potvrdili su Erik Garsija u 62. i Dani Olmo u 81. minutu.

Ranije danas, Viljareal i Elče su odigrali nerešeno 0:0. Viljareal je deveti na tabeli sa isto toliko bodova, dok je Elče na 18. mestu sa dva boda manje.