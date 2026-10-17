Slušaj vest

Barselona je prva na tabeli sa maksimalnih 27 bodova, dok je Betis na trećoj poziciji sa 19 bodova.

Ekipa Barselone je povela u desetom minutu pogotkom Lamina Jamala, izjednačio je Valentin Gomes u 27, a novu prednost gostujućem timu doneo je Rodri u 41. minutu.

Gabrijer Žezus je u 51. minutu povećao prednost Barselone na 3:1, ali se dva minuta kasnije na drugoj strani u strelce upisao Abde Ezalzuli.

Minut kasnije Fakundo Bernal je dobio crveni karton i ostavio Betis sa deset igrača na terenu, a pobedu Barselone na ovoj utakmici potvrdili su Erik Garsija u 62. i Dani Olmo u 81. minutu.

Ranije danas, Viljareal i Elče su odigrali nerešeno 0:0. Viljareal je deveti na tabeli sa isto toliko bodova, dok je Elče na 18. mestu sa dva boda manje.

Ne propustiteFudbalANDRIJA MAKSIMOVIĆ POCEPAO MREŽU SLAVNOG BAJERNA! Predivan gol bisera sa Marakane! (VIDEO)
Andrija Maksimović gol Bajern Minhen
FudbalPRVAK EVROPE MELJE SVE PRED SOBOM: PSŽ posle preokreta srušio Strazbur
Mančester siti - PSŽ
FudbalINTER GAZI SVE PRED SOBOM: Šesta pobeda u Seriji A, lideri ponovo pokazali silu
Inter
FudbalDEMBA SEK NIJE JEDINI KOJI JE SUSPEDOVAN U HUMSKOJ! Karambol u Partizau koji traje: Pitanje je - dokle više? Radi ko šta hoće...
Demba Sek

01:00
Navijači Zvezde oterali fudbalere Izvor: Kurir