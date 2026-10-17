Performans Delija na utakmici Lige Evrope između Crvene zvezde i Viktorije iz Plzenja

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Fudbaleri Crvene zvezde u nedelju od 16 časova dočekuju Mladost iz Lučana na stadionu "Rajko Mitić", u okviru 12. kola Superlige Srbije, a navijači crveno-belih konačno će se vratiti na Marakanu posle skoro mesec dana.

Najvatrenije pristalice Zvezde uputile su poziv putem Telegram grupe svim navijačima da dođu na stadion i pruže podršku ekipi u prvenstvenom duelu.

- Skoro mesec dana je prošlo kako nismo kročili na Sever! Svi zaljubljenici u Zvezdu i navijanje, vidimo se sutra u 16 časova na našem mestu! - poručile su Delije.

Crveno-beli su poslednji put pred svojim navijačima igrali 20. septembra, kada su savladali niški Radnički, a nakon toga usledili su reprezentativna pauza i gostovanja u domaćem prvenstvu i Evropi.

Utakmica sa Mladosti tako će biti prilika da Zvezda ponovo zaigra pred svojim navijačima, koji će želeti da sa tribina pomognu ekipi da dođe do novih bodova.

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