Fudbaleri Aston Vile pobedili su u gostima ekipu Njukasla sa 1:0, u utakmici sedmog kola Premijer lige.
Fudbal
MANZAMBI UTIŠAO NUKASL: Aston Vila stigla do zlata vredne pobede
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Pobedu Aston Vili, drugu od početka sezone, doneo je Johan Manzambi u 36. minutu.
Njukasl i Aston Vila posle ovog kola imaju po osam bodova, i nalaze se na desetom, odnosno 11. mestu na tabeli.
Fudbaleri Aston Vile će u narednom kolu dočekati Mančester siti, dok će Njukasl ugostiti Everton u sledećoj utakmici Premijer lige.
(Beta)
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