Fudbaleri Mačve i OFK Beograda odigrali su danas u Šapcu nerešeno 1:1, u utakmici 12. kola Super lige Srbije.
SUPERLIGA SRBIJE
PODELA PLENA U ŠAPCU: Remi Mačve i OFK Beograda u Super ligi
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OFK Beograd je poveo već u šestom minutu, a strelac je bio Donimani Jakuba Silue. Izjednačenje i bod domaćoj Mačvi doneo je Luka Pejović u 34. minutu.
Posle 12 odigranih utakmica, OFK Beograd je 11. na tabeli sa 11 bodova, dok je Mačva na 12. poziciji sa bodom manje.
Fudbaleri Mačve će u narednom kolu domaćeg prvenstva gostovati Zemunu, dok će OFK Beograd dočekati Crvenu zvezdu.
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