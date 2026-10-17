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OFK Beograd je poveo već u šestom minutu, a strelac je bio Donimani Jakuba Silue. Izjednačenje i bod domaćoj Mačvi doneo je Luka Pejović u 34. minutu.

Posle 12 odigranih utakmica, OFK Beograd je 11. na tabeli sa 11 bodova, dok je Mačva na 12. poziciji sa bodom manje.

Fudbaleri Mačve će u narednom kolu domaćeg prvenstva gostovati Zemunu, dok će OFK Beograd dočekati Crvenu zvezdu.

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Trening fudbalera Crvene zvezde u Luganu Izvor: Kurir