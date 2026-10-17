Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Denver Nagetsi suočili su se sa problemima pred početak nove NBA sezone, pošto se bek Džulijan Stroter povredio na pripremnoj utakmici protiv Los Anđeles Klipersa.

Dvadesetčetvorogodišnji košarkaš nezgodno je izvrnuo levo koleno u pokušaju da dođe do lopte, nakon čega je morao da bude iznet sa parketa. Prve procene bile su ohrabrujuće, jer je izbegao povredu ligamenata, ali je naknadni pregled magnetnom rezonancom pokazao da ga čeka pauza od najmanje šest nedelja.

Ukoliko oporavak bude tekao prema planu, Stroter bi mogao da se vrati na teren tokom decembra, mada postoji mogućnost da odsustvuje i do početka naredne godine.

Stroter je član Denvera od 2023. godine, kada je izabran kao 29. pik na NBA draftu, nakon nastupa za univerzitet Gonzaga. Za Nagetse je do sada odigrao 172 utakmice, uz prosek od 7,1 poen, 1,8 skokova i 1,1 asistenciju.

Ekipa koju predvodi Nikola Jokić novu sezonu otvara gostovanjem Oklahoma Siti Tanderu, u noći između četvrtka i petka, od 3.30 po srednjoevropskom vremenu.

BONUS VIDEO: