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Naomi Osaka danas je jedna od najpoznatijih teniserki na svetu, osvajačica grend slem titula i sportistkinja koja je zaradila milione.

1/5 Vidi galeriju Naomi Osaka na Vimbldonu 2026 Foto: ISI Photos / Alamy / Profimedia, John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Stephen Lock / Zuma Press / Profimedia

Međutim, njen put do vrha nije bio nimalo lak. Iza velikih pobeda i svetske slave krije se priča o porodici koja se suočavala sa finansijskim poteškoćama i ogromnim odricanjima kako bi joj omogućila da ostvari svoje snove.

Osaka je rođena 1997. godine u Japanu, a odrasla je u porodici koja se kasnije preselila u Sjedinjene Američke Države. Njen otac, Leonard Fransoa, bio je inspirisan pričom o sestrama Vilijams i odlučio je da Naomi i njenu stariju sestru Mari usmeri ka tenisu. Iako nije imao profesionalno tenisko iskustvo, verovao je da njegove ćerke mogu da naprave velike stvari u ovom sportu.

Put do uspeha, međutim, zahtevao je mnogo više od talenta. Porodica je morala da se prilagođava skromnim finansijskim okolnostima, a roditelji su ulagali gotovo sve što su imali u razvoj svojih ćerki. U pojedinim pričama o njenom odrastanju navode se i teški stambeni uslovi, uključujući strah da bi porodica mogla da ostane bez krova nad glavom.

Posebno mesto u toj priči ima njena majka, Tamaki Osaka, koja je godinama podržavala ćerke i podnosila velika odricanja. Porodica je morala pažljivo da raspoređuje novac, dok su roditelji pokušavali da obezbede sve što je bilo potrebno za treninge, opremu i putovanja.

Majčina žrtva iza velikog uspeha.

Naomijin put nije bio priča o brzom bogatstvu, već o godinama rada i porodične podrške. Njeni roditelji verovali su u njen potencijal čak i kada uspeh nije bio zagarantovan, a majka je imala važnu ulogu u održavanju porodice i pružanju podrške ćerkama.

Tvrdnje da je Tamaki spavala svega tri sata dnevno kako bi prehranila porodicu prenose se u pojedinim verzijama ove inspirativne priče, ali taj konkretan podatak nije dovoljno pouzdano potvrđen. Ono što je poznato jeste da je porodica uložila mnogo vremena, rada i odricanja u Naomijin razvoj.

Godine 2018. Osaka je osvojila svoj prvi grend slem trofej na US Openu, pobedivši Serenu Vilijams u finalu. Taj trijumf označio je početak njenog uspona ka samom vrhu svetskog tenisa. Kasnije je osvajala i Australijan open, a postala je i prva japanska teniserka koja je zauzela prvo mesto na WTA listi.

Od devojke čija je porodica morala pažljivo da planira svaki korak došla je do statusa globalne sportske zvezde. Njena priča pokazuje koliko porodična podrška može da znači na putu do uspeha, ali i koliko se često iza velikih sportskih dostignuća kriju godine odricanja koje javnost nikada ne vidi.

Naomi Osaka danas je mnogo više od osvajačice velikih turnira. Njena karijera predstavlja primer kako talenat, upornost i podrška porodice mogu da promene nečiji život, čak i kada početni uslovi nisu obećavali blistavu budućnost.

1/5 Vidi galeriju Naomi Osaka Foto: Printskrin/Instagram