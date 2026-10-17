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Košarkaši Cedevita Olimpije pobedili su večeras u gostima Igokeu sa 93:81 (23:23, 20:18, 25:17, 25:23) u utakmici četvrtog kola Grupe A ABA lige.

Cedevita Olimpija sada ima dve pobede i poraz, dok je skor Igokee 1/2.

Entoni Kauan je bio najefikasniji u pobedničkom timu sa 21 poenom, Džordan Duvejn Gejni je dodao 16, a Urban Kroflič deset poena.

U redovima Igokee najbolji je bio Petar Kovačević sa 23 poena.

Košarkaši Cedevita Olimpije će u narednom kolu ABA lige dočekati Budućnost, dok će Igokea ugostiti Crvenu zvezdu.

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Košarkašice Crvene zvezde u Evroligi Izvor: Kurir