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Danas je u Vrnjačkoj Banji završena Super liga Srbije u šahu,na kome je učestvovalo 23 šahovska kluba (12 muških i 11 ženskih).

Titulu prvaka Super lige Srbije osvojila je ekipa Šahovskog kluba "Radnik" iz Surdulice za koju su nastupali GM Ivan Ivanišević, GM Aleksandar Inđić, GM Robert Markuš, GM Dušan Popović, GM Ivan Čeparinov, IM Ivan Šarenac, FM Petar Spasić, FM Nebojša Ristić na čelu sa vođom ekipe Ivicom Veselinovim.

1/5 Vidi galeriju Šahovski savez Srbije Foto: Šahovski Savez Srbije

- ŠK "Radnik" imao je velike ambicije i u tome smo uspeli, da na kraju uz veliku borbu ostvarimo dugogodišnju težnju da klub bude najbolji u Srbiji i da dođemo do vrha. Izuzetno bih pohvalio organizaciju turnira, opštinu Vrnjačka Banja, hotel "Zepter",Šahovski savez Srbije koji su sve učinili da igrači budu zadovoljni - istakao je Veselinov.

Drugo mesto zauzela je ekipa šahovskog kluba "Radnički-Zmaj" iz Beograda, a bronzom su se okitili članovi šahovskog kluba "PTT" iz Beograda.

Pehar na Super ligi Srbije za žene pripao je ekipi Šahovskog kluba "Čast i slava" iz Pirota za koji su nastupale IM Alina Bivol, WGM Elif Mehmed,WGM Maria Manakova, IM Daulyte-Cornette Deimante i Dragana Pejić Ranđelović kao vođa ekipe.

- Od samog starta bilo je veoma borbeno, preživeli smo jedan težak poraz od Sirmiuma u 5.kolu, ali na sreću devojke su se brzo oporavile i nastavile smo u istom ritmu i na veliku srecu i zadovoljstvo u četvrtoj sezoni konačno smo prvi - rekla je Pejić Ranđelović.

Drugo mesto zauzela je ekipa Šahovskog kluba "Sirmium" iz Sremske Mitrovice dok se ekipa OŠK Paraćin iz Paraćina okitila bronzanom medaljom.

Pehare i medalje najbolje plasiranim ekipama uručili su predsednik ŠSS Andrija Jorgić, član opštinskog veća Vrnjačke Banje zadužen za oblast turizma, kulture i informisanja Milutin Dumanović i generalni menadžer Zepter Srbija Đorđe Rašić.

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