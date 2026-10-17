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Košarkaši Crvene zvezde gostuju Krki u Novom Mestu (nedelja 16.00) u četvrtom kolu ABA lige, a trener Ibon Navaro suočava se sa problemima u sastavljanju tima, posebno na centarskoj poziciji.

Crveno-beli neće moći da računaju na Džonatana Motlija, koji je povređen, dok će u sastavu biti Ebuka Izundu, kako je ranije najavljeno. Pored Motlija, u Novo Mesto neće putovati ni povređeni Stefan Miljenović, dok je Semi Odželej dobio poštedu.

1/15 Vidi galeriju Ebuka Izundu u dresu Crvene zvezde Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball

Navaro je istakao da ekipa prolazi kroz naporan period, nakon dve teške utakmice u Evroligi, ali da želi reakciju posle lošeg izdanja na startu ABA lige.

U napornom smo ritmu, imali smo dve teške utakmice u Evroligi, ali i dalje imamo problema sa povredama. Ipak, imamo obavezu da nastavimo sa pobedama, posebno nakon loše utakmice u ovom takmičenju na startu. Želimo da odigramo dobar meč u Novom Mestu – poručio je Navaro.

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