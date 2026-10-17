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Železničar je zadovoljan igrama u prethodnom periodu, ali ga u nedelju čeka ozbiljan ispit. U Pančevo dolazi Partizan (nedelja 18.30), a trener domaćeg tima Radomir Koković očekuje utakmicu u kojoj nijedna ekipa neće odustati od svog stila igre.

Koković smatra da Partizan ima dovoljno individualnog kvaliteta da ugrozi svakog rivala u ligi, bez obzira na rezultate koje je beležio u domaćem prvenstvu.

1/8 Vidi galeriju Radomir Koković Foto: www.fkzeleznicar.rs

- Partizan kao jedan od dva naša najveća kluba svakako zaslužuje maksimalan respekt i poštovanje. Partizan ima ozbiljan kvalitet na individualnom nivou. Da ga nema, ne bi bio u stanju da pruža zapažene partije u Evropi, između ostalog da pobedi Hetafe. To prosto ne može, ako nemate kvalitet, tako da njihov kvalitet nije sporan. Oni osciliraju, preciznije beleže nešto slabije rezultate u domaćem šampionatu, šta je razlog, ja ne znam. Svakako, to je tim koji je u stanju da pobedi bilo koga u ovoj ligi. Mi smo u seriji dobrih rezultata, što mene naravno raduje. Od rezultata me više raduje način na koji smo mi izgledali poslednjih mesec dana. Očekujem zanimljivu utakmicu sutra – dva tima koja neće odstupati od svog načina igre i očekujem naravno pun stadion i spektakl.

Trener Železničara ne smatra da je pred ovakve utakmice potrebno posebno podizati motivaciju. Njegovi igrači, kako je objasnio, treba da se drže onoga što rade na treninzima i pokušaju da nametnu svoj način igre.

* Slična dinamika kao sa Zemunom gde sam pričao da ne treba da nas zavara pozicija na tabeli. Sa Partizanom je to potpuno ovaj druga tema. Činjenica je da se radi o jednom od naša dva najveća kluba sa ogromnim brojem navijača, sa stadionom koji će verovatno biti 80-90% ispunjen njihovim navijačima. Ja pred ovako velike utakmice najmanje trošim vremena i energije na motivaciju. Još manje trošim vremena i energije na tabelu. Mi ćemo gledati da igramo onako kako treniramo i da budemo svoji. Želimo da pružimo ljudima koji dođu da gledaju utakmicu jedan spektakl, tako što ćemo biti dosta hrabri, proaktivni, pokušaćemo da uspostavimo kontrolu, naravno u meri u kojoj nam protivnik dozvoli. Svakako ne pričamo o tabeli, motivacija sama po sebi dolazi jer je protivnik Partizan. Bavimo se sobom, svojom performansom i fokusom na utakmicu - rekao je Koković.

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