Roma je savladala Đenovu rezultatom 2:0, zadržavajući korak sa liderom Interom u Seriji A.
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SERIJA A! Roma rutinirala Đenovu!
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Roma je pobedila posle dva uzastopna remija u Seriji A i zadržala korak sa liderom tabele Interom, koji joj sada opet beži dva boda.
Đenoa, sa druge strane, ima samo četiri boda iz sedam kola i u zoni je ispadanja.
"Vučica" je do pobede došla u drugom poluvremenu, kada je postigla oba gola.
Prvi je dao Kastro u 50. minutu, a drugi Lulji u 68.
Ekipa Đanpjera Gasperinija ostaje u Rimu, gde je 20. oktobra čeka duel Lige šampiona sa Slovanom.
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