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Fudbaleri Rome savladali su Đenou rezultatom 2:0 u sedmom kolu Serije A.

Roma je pobedila posle dva uzastopna remija u Seriji A i zadržala korak sa liderom tabele Interom, koji joj sada opet beži dva boda.

Đenoa, sa druge strane, ima samo četiri boda iz sedam kola i u zoni je ispadanja.

"Vučica" je do pobede došla u drugom poluvremenu, kada je postigla oba gola.

Prvi je dao Kastro u 50. minutu, a drugi Lulji u 68.

Ekipa Đanpjera Gasperinija ostaje u Rimu, gde je 20. oktobra čeka duel Lige šampiona sa Slovanom.

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