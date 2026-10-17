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Jedan od najpoznatijih boraca sa ovih prostora, Aleksandar Rakić, odlučio je da se oproba u novom sportu i napravi neočekivan potez u karijeri.

Popularni "Raketa" zvanično je postao deo organizacije NWL (Next Wrestling League), u kojoj će se takmičiti u rvanju.

Aleksandar Rakić Foto: Printskrin

- Udarna vest: Raketa sletela u NWL! Aleksandar Rakić zvanično je postao deo organizacije Next Wrestling League. UFC elita, godinama među najboljim borcima sveta u poluteškoj kategoriji, a sada će pokazati šta ume u čistom rvanju - navedeno je u saopštenju organizacije!

Mečevi u NWL-u sastoje se od tri runde po dva minuta, uz pauze od 30 sekundi. Do pobede se može stići tušem, osvajanjem poena ili prednošću od 12 poena, dok se u slučaju nerešenog rezultata odlučuje u produžetku po principu "zlatnog poena".

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UFC - Aleksandar Rakić pobedu proslavio sa suprugom Melani Rakić Izvor: Kurir