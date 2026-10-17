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Srpski trener Darko Rajaković nastavlja da se usavršava u NBA ligi, a jedan od načina na koji to radi jeste razmena iskustava sa kolegama iz Evrope. Strateg Toronto Reptorsa ovog leta ugostio je Pedra Martineza, aktuelnog trenera madridskog Reala, koji je nekoliko dana proveo sa kanadskom ekipom u Las Vegasu tokom priprema za Letnju ligu.

Rajaković je u razgovoru za "Mundo Deportivo" govorio o značaju neprekidnog učenja u trenerskom poslu, istakavši da se košarka konstantno menja i da je neophodno pratiti nove trendove.

1/7 Vidi galeriju Trener Toronto Reptorsa - Darko Rajaković Foto: Maddie Meyer / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

- Trenerski posao je neprekidan proces, kao i sam sport. Uvek tražite načine da napredujete. Igra se menja, igrači se menjaju, sve se menja. Svaka sezona je nova priča i svakog leta pokušavam da pronađem vreme da analiziram naš tim, ali i trendove u svetu - poručio je srpski stručnjak.

Posebno je istakao koliko mu znači prilika da razgovara sa evropskim trenerima i upozna se sa njihovim metodama rada. Kao primer izdvojio je Martineza, čija je ekipa Valensije prošle sezone ostavila odličan utisak u Evroligi.

- Volim da proučavam evropske trenere, gledam šta rade i šta možemo da preuzmemo i naučimo od njih. Ugostili smo jednog od najboljih evropskih trenera, Pedra Martineza. Proveo je nekoliko dana sa nama u Las Vegasu i bilo je to sjajno iskustvo - objasnio je Rajaković.

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