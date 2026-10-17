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U finalu je nemački tim je pobedio SAD sa 2:0 na malom terenu u Klivlendu, preneo je Špigl.

"Svi imamo crvena lica i opekotine od sunca, ali to nije pokvarilo našu radost", rekao je Mihael Reč iz Herte BSK u intervjuu nemačkoj novinskoj agenciji (DPA).

Takmičarski timovi igrača starijih od 80 godina sastoje se od po osam igrača, a utakmice se igraju u dva poluvremena od po 30 minuta.

Tokom četiri dana takmičenja u Kilvlendu, igrači-seniori morali su da odigraju po dve utakmice dnevno da bi se plasirali iz grupne faze u polufinale i finale.

Pobeda od 2:1 protiv Japana u preliminarnoj rundi bila je posebno teško osvojena jer Japan ima posebnu ligu za starije igrače.

"To su fudbaleri koji redovno igraju. Pokušali smo da postignemo uspeh taktičkim sredstvima", rekao je strelac pobedonosnog gola protiv Japana.