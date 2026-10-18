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Košarkaši Crvene zvezde u nedelju od 16.00 gostuju Krki u Novom Mestu, u okviru četvrtog kola ABA lige, a crveno-bele očekuje novi izazov nakon napornog rasporeda i dve teške utakmice u Evroligi.

Ekipa Ibon Navara želi da nastavi sa pobedama u regionalnom takmičenju i popravi utisak nakon slabog izdanja na startu ABA lige. Ipak, Zvezda će u Sloveniji biti oslabljena, pošto zbog povrede neće igrati Džonatan Motli, dok su van sastava i Stefan Miljenović i Semi Odželej, koji je dobio poštedu.

Crvena zvezda - Pariz, Evroliga Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Posebno će biti zanimljivo videti kako će crveno-beli odgovoriti na izostanak Motlija, s obzirom na to da će veliki teret pod košem pasti na Ebuku Izundua, koji će biti u sastavu.

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Delije zagrmele pred start meca sa Efesom Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić