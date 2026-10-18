PARTIZAN GOSTUJE BOSNI: Crno-beli na teškom ispitu!
Košarkaši Partizana u nedelju od 14.00 časova gostuju ekipi Bosne u meču ABA lige, u kojem će pokušati da nastave sa dobrim igrama i upišu novi trijumf u regionalnom takmičenju.
Izabranike Đoana Penjaroje očekuje gostovanje u Sarajevu protiv ekipe koja će pred svojim navijačima želeti da pokaže da može da se nosi sa jednim od najvećih favorita za vrh regionalnog takmičenja.
Bosna će pokušati da iskoristi prednost domaćeg terena, dok će crno-beli nastojati da od početka nametnu svoj ritam i opravdaju ulogu favorita.
Partizan u ovaj duel ulazi sa ambicijom da nastavi da podiže nivo igre i dodatno uigrava ekipu u zahtevnom rasporedu koji donosi nastupe na dva fronta. Svaka utakmica u ABA ligi važna je za održavanje kontinuiteta, ali i za raspodelu minutaže i pronalaženje pravih rešenja u rotaciji.
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