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Košarkaši Partizana u nedelju od 14.00 časova gostuju ekipi Bosne u meču ABA lige, u kojem će pokušati da nastave sa dobrim igrama i upišu novi trijumf u regionalnom takmičenju.

Izabranike Đoana Penjaroje očekuje gostovanje u Sarajevu protiv ekipe koja će pred svojim navijačima želeti da pokaže da može da se nosi sa jednim od najvećih favorita za vrh regionalnog takmičenja.

1/11 Vidi galeriju Košarkaši Partizana Foto: Filip Stevanovic / AFP / Profimedia, Marko Dimic / Zuma Press / Profimedia, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Bosna će pokušati da iskoristi prednost domaćeg terena, dok će crno-beli nastojati da od početka nametnu svoj ritam i opravdaju ulogu favorita.

Partizan u ovaj duel ulazi sa ambicijom da nastavi da podiže nivo igre i dodatno uigrava ekipu u zahtevnom rasporedu koji donosi nastupe na dva fronta. Svaka utakmica u ABA ligi važna je za održavanje kontinuiteta, ali i za raspodelu minutaže i pronalaženje pravih rešenja u rotaciji.

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