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Fudbaleri Partizana gostuju Železničaru u Pančevu u okviru 12. kola Superlige Srbije, a utakmica je na programu u nedelju od 18.30 časova.

Crno-bele očekuje neugodno gostovanje protiv ekipe koja je u prethodnom periodu pokazala da može da bude ozbiljan protivnik i da se suprotstavi favoritima. Partizan u Pančevo dolazi sa jasnim ciljem - da osvoji sva tri boda.

FK Partizan - FK Novi Pazar, Super liga Srbije 11.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Direktan prenos utakmice možete gledati na TV Arena sport premium 1.

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Šansa za Novi Pazar u poslednjem minutu Izvor: MONDO