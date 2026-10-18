Fudbaleri Partizana gostuju Železničaru u Pančevu u 12. kolu Superlige Srbije, sa ciljem da osvoje tri boda.
12. kolo
BIĆE TEŠKO U PANČEVU! Evo gde možete gledati prenos utakmica Železničar - Partizan!
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Fudbaleri Partizana gostuju Železničaru u Pančevu u okviru 12. kola Superlige Srbije, a utakmica je na programu u nedelju od 18.30 časova.
Crno-bele očekuje neugodno gostovanje protiv ekipe koja je u prethodnom periodu pokazala da može da bude ozbiljan protivnik i da se suprotstavi favoritima. Partizan u Pančevo dolazi sa jasnim ciljem - da osvoji sva tri boda.
FK Partizan - FK Novi Pazar, Super liga Srbije 11.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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Direktan prenos utakmice možete gledati na TV Arena sport premium 1.
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