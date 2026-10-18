- Da, to mogu da potvrdim, biće rotacija i to iz više razloga. Fizičko stanje igrača je, naravno, jedan od njih. Drugi razlog je to što želim da se svi igrači osećaju važnim, jer se trofeji ne osvajaju sa jedanaest, dvanaest ili trinaest igrača. Potrebno je koristiti ceo tim. Sada je jedan od tih trenutaka, jer smo u četvrtak odigrali veoma zahtevnu utakmicu protiv Lugana, a juče smo imali dug dan. Veoma kasno smo se vratili sa puta, a danas je dan uoči utakmice. Zato su nam potrebne rotacije, ali verujemo u naše igrače. Svima dajem potpuno iste informacije. Svaki igrač mora da bude spreman i da zna šta treba da radi, i kada imamo loptu i kada je nemamo. Posle treninga mogu da kažem da sam veoma zadovoljan onim što smo odradili i da smo spremni za sutra.