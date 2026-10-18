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Pakleni treninzi iskusnog košarkaškog stručnjaka Duška Ivanovića bili su prevelik zalogaj za Malika Njumana.

Amerikanac se nije dugo zadržao u Zenitu, a iz Rusije stižu šokantni navodi o razlozima njegovog odlaska.

Prema pisanju tamošnjih medija, američki košarkaš nije mogao da izdrži pakleni ritam treninga iskusnog stručnjaka, dok se kao jedan od mogućih problema navodi se i konzumiranje ručno motanih cigareta, koje su navodno uticale na njegovu kondiciju.

Ivanović i ljudi iz kluba brzo su uočili da Amerikanac nije na željenom fizičkom nivou. Pojavile su se i informacije da je odluka o raskidu saradnje doneta nakon prvog treninga.

Duškovi treninzi nisu za svakoga

Duško Ivanović godinama važi za jednog od najzahtevnijih trenera u evropskoj košarci. Njegov sistem rada poznat je po visokom intenzitetu, disciplini i velikim fizičkim zahtevima, zbog čega se od igrača očekuje da budu maksimalno spremni i da mogu da odgovore napornom ritmu.

1/7 Vidi galeriju Duško Ivanović Foto: Starsport, Starsport©

Upravo se u tom kontekstu pojavila priča o Njumanovom kratkom boravku u Sankt Peterburgu. Prema navodima ruskih izvora, Amerikanac nije uspeo da odgovori zahtevima treninga, dok se njegovo pušenje ručno motanih cigareta pominje kao mogući razlog problema sa kondicijom.

Zenit brzo našao zamenu

Prema informacijama koje prenose pojedini mediji, Njuman je dobio jednu mesečnu platu, koja je navodno iznosila oko 40.000 evra.

Zenit je u međuvremenu reagovao i angažovao Markusa Hauarda, nekadašnjeg beka Baskonije, čime je brzo popunio mesto u bekovskoj liniji.

Tako je Njumanova epizoda u Sankt Peterburgu završena mnogo ranije nego što se očekivalo, a priča o zahtevnim treninzima Duška Ivanovića i navodnim problemima sa kondicijom privukla je veliku pažnju. Šta je zaista presudilo u odluci o rastanku, međutim, za sada nije zvanično razjašnjeno.