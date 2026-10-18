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Nikola Jokić je ponovo hit na društvenim mrežama!

Superstar Denvera dobio je prestižno NBA priznanje, ali je način na koji ga je prihvatio ukrao svu pažnju - Somborac je još jednom pokazao da je priča za sebe!

Srpski košarkaš osvojio je nagradu za najbolju asistenciju prethodne NBA sezone, a kada su mu saopštili zbog čega je nagrađen, usledio je odgovor koji je mnoge nasmejao.

Umesto velikog slavlja i oduševljenja, trostruki MVP ostao je potpuno smiren. Kada su mu objasnili da je osvojio nagradu za asistenciju godine, Jokić je imao samo jedno pitanje:

"Koju?"

Kada su mu pojasnili o kom se dodavanju radi, Somborac je kratko reagovao, konstatovao „aha“ i zahvalio se ljudima koji su mu uručili priznanje.

Snimak je objavljen na zvaničnim kanalima NBA lige i Denver Nagetsa, a Jokićeva nonšalantna reakcija brzo je privukla pažnju ljubitelja košarke. Dok bi mnogi igrači ovakvo priznanje proslavili uz širok osmeh i veliku euforiju, Nikola je ostao veran sebi.

Dodavanje iza leđa oduševilo navijače

Nagrada "Assist of the Year" pripala mu je u okviru izbora "NBA ID Fan Favorites", u kojem su navijači glasali za svoje omiljene poteze sezone.

Jokić je priznanje dobio za spektakularno dodavanje iza leđa kojim je pronašao Pejtona Votsona tokom utakmice protiv Minesota Timbervulvsa. Srpski centar još jednom je pokazao zbog čega važi za jednog od najboljih dodavača u istoriji košarke.

1/6 Vidi galeriju Nikola Jokić protiv Minesote Foto: David Berding / Getty images / Profimedia

Njegova sposobnost da vidi saigrača tamo gde drugi ne vide nikoga odavno je zaštitni znak njegove igre, a upravo je takav potez osvojio glasove navijača širom sveta.

Ipak, čini se da je Jokiću sama nagrada bila manje zanimljiva od onoga što svakodnevno radi na parketu. Njegovo kratko „Koju?“ postalo je glavna fora snimka, a još jednom je pokazao da ga ni velika priznanja ne izbacuju iz njegovog prepoznatljivog, opuštenog ritma.