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Stigle su nove informacije o stanju Emilijana Martineza!

Golman Čelsija, koji je posle stravičnog sudara na utakmici protiv Evertona iznet sa terena na nosilima i prebačen u bolnicu, podvrgnut je operaciji. Prema pisanju britanskih i španskih medija, povredio je vilicu, ali su rezultati pregleda doneli i ohrabrujuće vesti.

Operacija uspešno završena

Kako prenosi "Rojters", Martinez je u nedelju potvrdio da je operacija prošla uspešno. Argentinski golman oglasio se iz bolnice i zahvalio svima koji su mu poslali poruke podrške.

„Hvala svima na porukama. Operacija je prošla dobro. Najvažnije je da smo pobedili i sačuvali mrežu. Vraćam se za nekoliko nedelja“, poručio je Martinez.

Pregledi doneli ohrabrujuće vesti

Španski „AS“, pozivajući se na informacije argentinskog novinara Gastona Edula, objavio je da su pregledi glave, leđa i vrata bili uredni, odnosno da nisu utvrđene povrede mozga, kičme i kičmene moždine. Ipak, otkrivena je povreda kosti vilice zbog koje je bila potrebna operacija.

Podsetimo, Martinez se povredio tokom duela sa Evertonom, kada se sudario sa Džaradom Brantvejtom prilikom intervencije posle slobodnog udarca. Ostao je da leži na terenu, a lekarske ekipe su mu pomoć ukazivale oko deset minuta pre nego što je iznet na nosilima.

1/6 Vidi galeriju Emilijano Martinez Foto: Alfie Cosgrove / Zuma Press / Profimedia

Martinezova poruka da se nada povratku za nekoliko nedelja uliva optimizam, ali tačan datum njegovog povratka još nije zvanično potvrđen. Čelsi će morati da sačeka da se golman oporavi i dobije dozvolu lekara za povratak treninzima i utakmicama.

Najvažnije je da je operacija, prema njegovim rečima, prošla dobro, a sada sledi period oporavka.