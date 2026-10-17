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Brazilac je opet u centru pažnje pošto je zaradio četiri meča suspenzije zbog isključenja na meču protiv Viljareala.

1/5 Vidi galeriju Žoze Murinjo na klupi Real Madrida Foto: Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia, Martinez/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Da sam na Vinisijusovom mestu, verovatno ne bih bio ovde. Ovog leta bih insistirao na odlasku u zemlju ili stadion gde ga poštuju. Ali, zbog ljubavi prema klubu i gradu, on veruje da se stvari ipak mogu popraviti. Produžio je ugovor i ostavio je osmeh na licu. Vinisijus Žunior je jedan od najvažnijih pozitivnih uticaja u timu. Sa svima se dobro slaže. Mentalna snaga koju poseduje, nakon svega kroz šta je prošao – kao i činjenica da i dalje može da se smeje – zaista je neverovatna", rekao je Murinjo.

Iako madridski mediji već nekoliko sedmica licitiraju imenima koja bi mogla da pojačaju Murinjov tim u januaru, ali Portugalac u svom stilu kaže da ne zna ništa o tome.

"Zimski prelazni rok? Ne tražim nova pojačanja, zadovoljan sam. Igrači napreduju, pogotovo ako imamo vremena i mira. Moj posao je da im pomognem da se razviju, nisam tip koji ide okolo i traži igrače. Više volim manji igrački kadar. Ako uprava bude razmatrala neku opciju, razmotrićemo je, ali ja neću inicirati dovođenje novih igrača. Ne želim nikakve nove igrače", rekao je Murinjo.

Naravno, ključnu odluku mogao bi da ima i Florentino Perez, posebno ukoliko do januara izostanu bolji rezultati i igra.

Barselona već ima šest bodova više u prvenstvu, dok se Real Madrid prilično provukao i protiv Intera i protiv Rome u Ligi šampiona.

Real Madrid dočekuje Sevilju u nedelju u 21.00.

Kurir sport / Sportske.net