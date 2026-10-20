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Šef stručnog štaba Vojvodine Marko Savić ponosan je na svoju ekipu posle pobede nad Radničkim 1923.

Fudbaleri „stare dame“ pobedili su Kragujevčane rezultatom 2:0 u derbiju 12. kola Mocart Bet Super lige Srbije.

– Očekivali smo ovakvu intenzivnu utakmicu, dosta duela jedan na jedan. Mislim da su naši igrači baš dobro isparirali. Kada smo bili nisko, znali smo da će Radnički u jednom trenutku kontrolisati utakmicu, jer je nemoguće jednog ovakvog protivnika kontrolisati 90 minuta. Radnički se nametnuo, ali je ključno bilo što smo mi u tom trenutku bili borbeni, organizovani i disciplinovani i odgovorili u tim situacijama jedan na jedan. Svi komplimenti igračima, dobro smo odgovorili i na prekide. Idemo dalje, čeka nas sledeći vikend potpuno drugačija utakmica. Radničkom želim sve najbolje, kada Feđa vodi tim, vidi se iz aviona, to je intenzivna igra sa jasnim sistemom igre i komplimenti njima na svemu što su uradili – rekao je Savić.

Savić nije u potpunosti zadovoljan, ali smatra da je to sve normalno.

– U svakoj utakmici ima aspekata u kojima nisam zadovoljan, sada sledi analiza, nakon koje igračima ukažemo na te stvari. Svakako, svaki trener, posebno trener Vojvodine, i ja hoću da dominiramo većim delom utakmice, što danas nije bio slučaj. Ali, mi smo to znali, igrači su dobro odgovorili i ne možete tražiti na svakoj utakmici nešto idealno. Nismo na 100%, ali takve su okolnosti, potrebno je vreme, pripreme, doselekcija, sve je to normalno. Zadovoljan sam sa onim što su igrači pružili danas.

Govorio je i o nastupu Petra Sukačeva.

– Pre svega sam bio zadovoljan izdanjem prošle nedelje, kada je odradio sve jako dobro, iako pre toga sa reprezentacijom nije igrao. I odradio je svoj posao, a danas je protiv jednog od najboljih igrača u ligi, Sisea, pokazao je da može da igra vrhunski fudbal.

Iako je promašio i drugi penal, Savić veruje u Dejana Zukića.

– Neće, prošli put je promašio penal protiv Želje, u 43. minutu, posle toga je ušao u svlačionicu i rekao „ne brinite, ja ću dati gol i pobedićemo“ i dao ga je. Trebalo bi da unapredi te penale, u Nišu je šutnuo evropski penal, promašio je, ali samo ko nije šutnuo nije promašio, tako da, verujemo u Zuku – zaključio je Savić.