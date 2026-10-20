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Nikola Jokić ponovo ulazi u sezonu sa šampionskim ambicijama, ali trener Denvera Dejvid Adelman poručuje da nema preskakanja koraka! Nagetsi prvo moraju da obezbede mesto među šest najboljih na Zapadu, dok američki mediji upozoravaju na probleme u odbrani i nedovoljnu dubinu ekipe. Srpski as je spreman za novi pohod na vrh, ali pitanje je da li ima dovoljno jaku podršku!

1/7 Vidi galeriju Konferencija za medije Nikole Jokića Foto: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia

Prvo plej-of, pa tek onda napad na trofej!

"Ako nemate takva očekivanja, ova liga vas brzo proguta", poručio je Adelman, govoreći o ambicijama ekipe pred početak nove sezone.

Ipak, trener Nagetsa ne želi da njegova ekipa unapred razmišlja o velikom finalu. Prvi zadatak je da se regularni deo sezone završi među šest najboljih timova Zapadne konferencije, čime bi Denver izbegao neizvesni plej-in turnir.

"Ako ste među šest najboljih na Zapadu, možete da osvojite konferenciju. Voleo bih da budemo prvi. Prošli smo kroz različite pozicije na tabeli i dobro znamo šta nas čeka", poručio je Adelman.

Dejvid Adelman Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Jokić je klasa za sebe, ali ko će da mu pomogne?

Nema dileme da Denver, dok u svojim redovima ima Jokića, može da pobedi bilo koga. Srpski centar je prethodnu sezonu završio sa prosekom od 27,7 poena, 12,9 skokova i 10,7 asistencija po utakmici, čime je još jednom potvrdio da je jedan od najkompletnijih košarkaša u istoriji NBA lige.

Ipak, individualni kvalitet nije dovoljan za titulu. Upravo tu počinju problemi koji bi mogli da zabrinu navijače Nagetsa.

Prema analizi zvaničnog sajta NBA lige, Denver je tokom prethodne sezone imao jednu od najjačih napadačkih ekipa u takmičenju, ali je odbrana bila znatno slabija karika. Nagetsi su dve uzastopne sezone završavali tek na 21. mestu po defanzivnom učinku, a odlazak Pejtona Votsona dodatno je otvorio pitanje kako će nadoknaditi izgubljenu energiju i defanzivnu čvrstinu.

U prevodu, Jokić može da razigrava saigrače, pogađa iz gotovo nemogućih pozicija i kontroliše ritam utakmice, ali Denver mora da pronađe način da zaustavi protivnike kada je najvažnije.

Adelman ne želi da ponovi prošlogodišnji košmar

Nagetsi su prethodnu sezonu završili sa 54 pobede i 28 poraza, uz treće mesto na Zapadu, ali je plej-of doneo bolno razočaranje. Minesota ih je eliminisala već u prvoj rundi, a u Denveru su povrede označene kao jedan od ključnih razloga neuspeha.

Adelman je na medijskom danu podsetio da završnica ne mora uvek da bude onakva kakvu ekipa zaslužuje nakon dobrog regularnog dela.

"Nekada odigrate sjajnu sezonu, a završetak ne bude bajka. Naprotiv, bude prava noćna mora", rekao je trener Denvera, uz poruku da Nagetsi i dalje pripadaju krugu ekipa koje mogu da se bore za najveće ciljeve.

Upravo je to problem za Jokića. Vreme prolazi, a svaki novi pokušaj nosi dodatni pritisak. Denver je 2023. godine osvojio istorijsku titulu, ali od tada nije uspeo da ponovi isti uspeh. Sada mora da pokaže da i dalje ima kvalitet da ode do samog kraja.

Pojačanja postoje, ali Zapad ne prašta

Denver je tokom leta promenio deo sastava. Među novim imenima je i iskusni Demar Derozan, koji bi trebalo da donese dodatnu napadačku opciju, dok se od zdravog Erona Gordona i Džamala Mareja očekuje da budu ključna podrška Jokiću.

Derozan je, govoreći o razlozima dolaska u Denver, posebno istakao prisustvo srpskog centra.

"Kada imate najboljeg igrača na svetu, sve je moguće", poručio je iskusni košarkaš.

1/7 Vidi galeriju Iskusni NBA as - DeMar Derozan Foto: Jason Miller / Getty images / Profimedia, EZRA SHAW / Getty images / Profimedia, Marty Jean-Louis / Sipa USA / Profimedia

Ipak, konkurencija je brutalna. Oklahoma Siti i San Antonio izdvajaju se kao ozbiljni kandidati za vrh Zapada, dok Minesota i Hjuston takođe imaju ambicije da naprave veliki rezultat.

Denver zato ne sme sebi da dozvoli spor početak, previše povreda ili duge periode loše igre. Svaki pad forme mogao bi da ga košta prednosti domaćeg terena, a put kroz plej-in dodatno bi zakomplikovao pohod na titulu.

Jokić poslao poruku o svojoj budućnosti

Dok se postavlja pitanje koliko daleko Denver može da ode, pažnju je privukla i Jokićeva izjava o budućnosti u klubu.

Srpski as je na medijskom danu ponovio da želi da ostane u Denveru i narednog leta potpiše dugoročno produženje ugovora, uz šaljivu opasku: "Ako me budu želeli".

Jokić je objasnio da mu je važno da ostavi trag i izgradi nasleđe u klubu koji ga je izabrao 2014. godine. Podsetio je i da je Denveru već doneo prvu NBA titulu u istoriji, ali da veruje kako ekipa i dalje ima potencijal da se ponovo bori za trofej.

Njegove reči svakako predstavljaju dobru vest za navijače. Ipak, jasno je da će mnogo toga zavisiti od rezultata i sposobnosti kluba da oko njega izgradi dovoljno kvalitetan tim.

Povreda dodatno komplikuje planove

Kao da pitanja o odbrani i širini rostera nisu dovoljna, Denver je pred početak sezone dobio i loše vesti u vezi sa Džulijanom Stroterom.

Bek Nagetsa povredio je levo koleno tokom predsezonske utakmice protiv Los Anđeles Klipersa. Magnetna rezonanca pokazala je uganuće, a prema saznanjima američkih medija, očekuje se da bude van terena najmanje šest nedelja.

Njegovo odsustvo dodatno smanjuje broj raspoloživih opcija u rotaciji, pa će Adelman morati pažljivo da rasporedi minutažu i pronađe način da održi kvalitet igre kada Jokić i ostali nosioci budu na klupi.

Sve oči uprte u srpskog asa

Denver novu sezonu otvara gostovanjem Oklahomi Siti 22. oktobra, u utakmici koja će odmah pokazati koliko može protiv jednog od najvećih rivala na Zapadu.

Očekivanja su ogromna, ali Adelman pokušava da ih pretvori u konkretne zadatke: pobeda po pobeda, stabilna odbrana, zdrav roster i što bolja pozicija pred plej-of.

Za Jokića je cilj mnogo veći od samog plasmana među šest najboljih. Srpski košarkaš već je dokazao da može da predvodi ekipu do titule i nema razloga da se unapred odriče novih šampionskih ambicija.

Ipak, pitanje ostaje isto: da li Denver ima dovoljno jak tim da iskoristi najbolje godine svog najvećeg asa?

Jokić je svoje već pokazao. Sada je na Nagetsima da dokažu da su spremni da ga ponovo odvedu do vrha.