Brutalna tuča fudbalera na utakmici Kolubarske okružne lige prekinula je meč, a navijači su se umešali u haos.
Fudbal
HOROR! Brutalna tuča fudbalera u Srbiji: Nije se znalo ko koga udara, a onda su uleteli i navijači... UZNEMIRUJUĆI SNIMAK
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Utakmica Kolubarske okružne lige između Trlića i Juniora iz Novog Naselja prekinuta je nakon brutalne tuče na terenu u koju su se kasnije umešali i navijači.
Ništa nije nagoveštavalo da bi duel mogao da dobije ovakav epilog. Gosti iz Novog Naselja vodili su sa 1:0, a onda je situacija na terenu izmakla kontroli i došlo je do haosa koji je na kraju doveo do prekida utakmice.
U jednom momentu nije se znalo ko koga udara na terenu.
Pogledajte video incidenta sa utakmice, uz napomenu da je snimak uznemirujećeg karaktera:
Očekuje se reakcija disciplinskih organa takmičenja i žestoka kazna za vinovnike ovog nezapamćenog incidenta.
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