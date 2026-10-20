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Utakmica Kolubarske okružne lige između Trlića i Juniora iz Novog Naselja prekinuta je nakon brutalne tuče na terenu u koju su se kasnije umešali i navijači.

Ništa nije nagoveštavalo da bi duel mogao da dobije ovakav epilog. Gosti iz Novog Naselja vodili su sa 1:0, a onda je situacija na terenu izmakla kontroli i došlo je do haosa koji je na kraju doveo do prekida utakmice.

U jednom momentu nije se znalo ko koga udara na terenu.

Pogledajte video incidenta sa utakmice, uz napomenu da je snimak uznemirujećeg karaktera:

Očekuje se reakcija disciplinskih organa takmičenja i žestoka kazna za vinovnike ovog nezapamćenog incidenta.