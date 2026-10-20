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Proslavljeni srpski košarkaš Marko Jarić već deceniju i po nalazi se van parketa i praktično se potpuno povukao iz javnog života. Nekadašnji reprezentativac izuzetno retko govori za medije, izbegava prisećanje na igračku karijeru i ne komentariše dešavanja u Evroligi i NBA ligi. Nakon što je okačio patike o klin, napravio je potpun zaokret i fokus usmerio ka privatnom biznisu i porodici.

Međutim, u retkom i veoma otvorenom razgovoru za kompaniju "WestPac Wealth Partners", prvi srpski plejmejker koji je bio starter u NBA ligi prisetio se svojih košarkaških dana, ali i govorio o ličnom razvoju, greškama i promišljanju o životu.

Jarić, kojeg američka javnost pamti po ključnim slobodnim bacanjima u finalu Svetskog prvenstva u Indijanapolisu 2002. godine protiv Argentine, priznaje da mu nostalgija i priče o prošlosti uopšte ne prija.

"Iskreno, ne volim previše da pričam o košarci, svojoj karijeri i svemu što se dogodilo", kaže sada Marko Jarić kome sada nimalo ne prija kada se povede nostalgična priča, smatrajući da je vreme da se okrenemo budućnosti:

"To je prošlost, a ne volim da pričam o prošlosti. Ne mogu da podnesem kada igrači stalno pričaju o tome šta se dogodilo pre 10 ili 20 godina, kako su tada nešto osvojili i slično".

Tokom gostovanja, voditelj ga je podsetio na čuveni šampionat u SAD na kom je Jugoslavija prvo savladala domaćina, a potom i stigla do zlata, na šta je nekadašnji as izneo detalj koji nikada ranije nije podelio sa javnošću:

"Ja se ne sećam mojih poteza u Indijanapolisu. Pamtim ih jedino zato što sam se plašio", rekao je Jarić.

1/9 Vidi galeriju Indijanapolis Foto: JEFF HAYNES / AFP / Profimedia, Steve C. MITCHELL / AFP / Profimedia, Starsportphoto

"Bio sam prestravljen! Ali ne želim da pričam o tome šta je bilo. Ponosan sam na to što živim u sadašnjem trenutku", naglasio je Jarić ističući da je prestravljenost bila prisutna, ali da je to poglavlje za njega zatvoreno.

Ipak, sport i dalje prati, ali iz ugla posmatrača i ljubitelja same igre:

"Pratim i volim košarku, možda malo manje njen poslovni deo, ali ja samu igru obožavam. Oduševljen sam onim što evropski igrači trenutno rade u NBA ligi. Volim da gledam Luku Dončića i Nikolu Jokića. Oni su fenomenalni igrači. I Bogdana Bogdanovića, ja bih voleo da sam igrao sa njima. Pa i Topić... Neverovatno je koliko talenata dolazi iz Srbije i bivše Jugoslavije. Tu je i Zubac iz Hrvatske. Ali hajde da pričamo o njima. Ne želim da govorim o onome što se događalo dok sam ja igrao pre 5, 10 ili više godina", naglasio je Jarić kome je autor podkasta rekao: "Misliš, pre 20 godina?", naravno uz osmeh.

"I u životu se trudim da tako razmišljam. Želim da budem prisutan u sadašnjem trenutku. Više ne želim da sanjarim o budućnosti niti da pričam o prošlosti".

Od arogancije do lekcija i skromnosti

Govoreći o sazrevanju, nekadašnji reprezentativac je otvoreno priznao da je u mladosti imao pogrešne stavove o tome šta je potrebno za uspeh, posebno u sportskom svetu:

"Gledaj, u vreme kada sam odrastao, posebno u Srbiji, pokušavaš da radiš ono što naučiš dok si mlad. Tada sam verovao da uspešni ljudi, a posebno sportisti, moraju da imaju određenu dozu arogancije i sebičnosti", rekao je Jarić koji kaže da je na teži način naučio životnu lekciju.

"Kažu, u suprotnom nećeš biti uspešan. To je jednostavno tako, kažu. Niko ti u toj ranoj fazi ne kaže da, iako ti takav pristup donosi uspeh, istovremeno potiskuje sve ostalo i uništava druge aspekte tvog života. To samo vremenom naučiš. Život te nauči tim lekcijama, posebno kada je reč o sportistima. A srećnici su oni koji iz svega toga nešto nauče. Mnogi ljudi nikada ne nauče te lekcije", dodao je slavni srpski košarkaš.

"Zato je izuzetno važno da izađeš iz zone komfora, da učiš i da razumeš sebe. Mene uvek raduje pomisao na to kakva ću osoba postati za godinu, tri ili pet godina. Jer život je upravo to - proces učenja. Putovanje".

1/11 Vidi galeriju Marko Jarić Foto: DAME / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Profimedia

Jarić ističe da uspeh često ume da zavara i da materijalni status ili finansijski dobici nisu merna jedinica za sreću i unutrašnji mir:

"A onda dođeš do svega toga i zapitaš se: 'Čekaj, čekaj, o čemu svi pričaju?'. I tada počinje taj proces. Iz mog ugla, to podrazumeva da postaneš skromniji, da razumeš ko si, da prepoznaš sopstvene nesigurnosti i shvatiš zašto si se ponašao na određeni način".

"Da li je to bilo zbog straha, trauma iz detinjstva ili nečeg drugog? Važno je da pokušaš sve to da razumeš i da budeš spreman da prihvatiš sebe. Da kažeš: 'Ponašao sam se tako jer nisam znao bolje. Hajde da naučim nešto, da razumem sebe i da prihvatim ono što jesam'. Mislim da je prihvatanje izuzetno važno".

"Svi imamo određenu dozu nesigurnosti. To se posebno odnosi na mlade muškarce koji pokušavaju da budu uspešni i izgrade svoje ime. Takođe, ranije nije bilo toliko mogućnosti da nešto naučiš o tome. Mislim da je poslednjih nekoliko godina, zahvaljujući društvenim mrežama, svest o tim stvarima među muškarcima mnogo veća".

Rano odrastanje i prihvatanje sopstvenih grešaka

Jarić je još kao tinejdžer otišao u inostranstvo - pre 20. godine gradio je karijeru u Italiji, odakle je otišao pravo u najjaču ligu sveta. Iz te perspektive, ima i jasan savet za mlade sportiste:

"Pre svega, najvažnije je da uopšte ne znaš ko si. Postaneš profesionalni košarkaš ili sportista u bilo kom drugom sportu, izađeš zatim iz tih lepih studentskih dana, imaš 17 ili 18 godina i odjednom ulaziš u svet u kojem si najbolji, neverovatan, sjajan... Koliko god da si inteligentan i svestan sebe, ti zapravo ne znaš ko si. Moraš da prođeš kroz proces upoznavanja sebe. Dok ne dođeš do tog trenutka, zaista bih ti savetovao da ne donosiš neke lude odluke. Shvati da još ne poznaješ sebe".

"Mislim da je veliki dar kada čovek shvati da nešto ne zna. Pokušaj da razumeš da je sada najvažnije da se usredsrediš na sport kojim se baviš", rekao je Jarić i dodao da je na teži način naučio šta je život.

1/6 Vidi galeriju Marko Jarić tokom igračkih dana Foto: JEFF HAYNES / AFP / Profimedia, Profimedia

Na kraju razgovora, nekadašnji košarkaš je naglasio da ne žali ni za čim što se dogodilo u prošlosti, jer su ga upravo najteži trenuci oblikovali u osobu kakva je danas:

"Da nisam donosio neke loše odluke, ne bih naučio najvrednije lekcije u životu", naglasio je Jarić i dodao: "Najveće greške i stvari zbog kojih sam se pitao: 'Bože, zašto se ovo meni dešava? Ovo je užasno' - upravo su me one najviše naučile. Zapravo su me pogurale napred i pomogle mi da napredujem".

"Zato danas ništa ne posmatram kao nešto loše. Kada su stvari dobre, odlično, hvala Bogu. A kada su loše, zapitam se koju lekciju treba da naučim iz tog trenutka i nastavim dalje", naglasio je Jarić i zaključio:

"Preuzimam odgovornost za sve u svom životu i ne bih ništa menjao".

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