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Ono što je generalni direktor FK Crvena zvezda Zvezdan Terzić najavio dobiće potvrdu na kraju tekuće sezone.

Naime, Zvezdan Terzić je posle poraza Crvene zvezde od Lugana (2:3), u Ligi konferencije, rekao da će u Omladinsku školu i razvojni tim Grafičar doći nekoliko trenera iz Španije i raditi u najmlađim kategorijama.

Zvezdan Terzić, generalni direktor FK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Nova ideja

Zvezdan Terzić je na aerodromu "Malpensa" u Milanu pri povratku ekipe iz Lugana govoreći o podršci treneru Albertu Rijeri najavio i revolucionarnu promenu u radu Zvezdine fudbalske akademije. Da nije reč o populističkoj priči, Kurir je dobio potvrdu da je taj plan već uveliko razrađen u klubu i da će dobiti potvrdu na početku sezone 2027/2028.

Zvezdan Terzić istakao je da su Španci aktuelni prvaci Evrope i sveta, kao i lideri u svim mlađim kategorijama (omladinci i kadeti), te da Zvezda želi da prepiše taj model.

- Verujem u španski način igre, razmišljanja, sa visokim pritiskom, sa velikim posedom, direktnim fudbalom... Ovih dana smo razmišljali i obavili smo dosta razgovora jer planiramo da španske trenere dovedemo u Grafičar i za trenere omladinaca i kadeta, da pripremamo igrače dugoročno za ono što se pokazalo najboljim na svetu - kazao je Terzić i dodao:

- Nisu Španci slučajno prvaci Evrope i sveta, a sve mlađe kategorije takođe su prvaci, omladinci, kadeti... Nije sramota ne znati, već je sramota praviti se tvrdoglav, bandoglav i tvrditi da smo najpametniji na svetu. Ja to neću i dok budem odlučivao u klubu znamo put. Ne želimo Zvezdu koja se muči, već koja igra atraktivan fudbal.

Upravni odbor FK Crvena zvezda Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Stručne analize

Odgovorni ljudi u FK Crvena zvezda radili su nekoliko stručnih analiza vezano za rad sa mladim fudbalerima i njihovo usavršavanje. Njihova procena govori da već u omladinskoj školi treba gajiti određenu filozofiju fudbalske igre, koja će biti primenjivana kroz sve kategorije, sve do prvog tima.

Tako mladi igrači ne bi morali da uče nove stvari, već bi bili upoznati sa radom i vizijom fudbalske igre koju žele da gaje u FK Crvena zvezda. Prema svemu navedenom, jasno je da Albert Rijera uživa veliko poverenje uprave, te da njega razmatraju kao dugoročno rešenje na Marakani.

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Gudelj i Gaštarov po ukusu Rijere

Upravo je španski stručnjaka i prvi trener Crvene zvezde Albert Rijera iz drugog plana izvukao Stefana Gudelja i Mateja Gaštarova, te od obojice napravio standardne igrače crveno-belih. Obojica su stekli pravo na debi u najjačim selekcijama Srbije i Severne Makedonije, odigrali dobro i pokazali da su ozbiljan zalog za budućnost.

Albert Rijera nedavno je tokom reprezentativne tronedeljne pauze priključio radu sa prvim timom nekoliko nadarenih mladih igrača iz omladinskog i kadetskog pogona. Na kraju je Španac odabrao da sa prvotimcima ostane Andrej Sibinović, za koga je rekao:

Alberta Rijeru u Crvenoj zvezdi vide kao dugoročno rešenje Foto: Chaloupka Miroslav / ČTK / Profimedia

Sibinović je pravi

- Mlad je, ali volim njegove karakteristike, može da igra na tri-četiri pozicije. Kada su mi rekli da će biti u akademiji, rekao sam: "Ne, najbolje je da uči sa nama, da stiče ritam, sa loptom i bez lopte". Mlad je, gladan je i siguran sam da će naučiti mnogo uz nas.

U prvom timu Crvene zvezde ove sezone vidljivo je prisustvo velikog broja mladih igrača. Pored navedenih Stefana Gudelja, Mateja Gaštarova i Andreja Sibinovića, tu su i najveći biser crveno-belih Vasilije Kostov, povređeni Adem Avdić, zatim Savo Radanović, Matej Strika i Dimitrije Šarić, ali i strani mladi fudbaleri Kristijan Balov i Kim Je Gon.