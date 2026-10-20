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Rukometaši Partizana u sredu sa početkom u 18:45 dočekuju ekipu Porta u petom kolu Lige šampiona. Biće to borba za treće mesto u grupi, s obzirom na to da je portugalski tim do sada zabeležio trijumf samo protiv crno-belih, kojima bi pobeda sa više od četiri gola razlike donela bolju poziciju na tabeli. Vesprem i Berlin već su obezbedili plasman u narednu fazu takmičenja, pa će se naš tim boriti za treće mesto i povoljnijeg protivnika u Ligi Evrope.

Trener Raul Gonzales smatra da je njegov tim spreman za prvi trijumf u Ligi šampiona.

– Borićemo se da pobedimo Porto. Mislim da smo sve bolji i bolji. Igrali smo dobro u Vespremu, ali smo grešili u fazi napada, nismo iskoristili šuteve jedan na jedan sa golmanom i to je uticalo na rezultat. Osećam da smo kao tim sve bolji, ali bolja realizacija je ključ za pobedu. U prvom meču sa Vespremom njihov golman je imao 24 odbrane, u drugom 18. Ne smemo to da dozvolimo. Da bismo pobedili u Ligi šampiona moramo bolje da koristimo svoje šanse.

1/4 Vidi galeriju RK Partizan Foto: Maja Nastić

Levo krilo Mladen Šotić veruje da Partizan, uz dobru atmosferu i podršku navijača, može do bolje gol razlike i trećeg mesta u grupi.

– Moramo da izađemo na teren spremni da pobedimo. U prethodna dva meča kod kuće doživeli smo poraze od Berlina i Vesprema, koji jesu na papiru bili favoriti i opravdali su tu ulogu, tako da ostaje prilika da protiv Porta dođemo do pobede u Ligi šampiona, nadamo se sa većom razlikom nego što je bila na njihovom terenu. Napredak postoji, utakmica u Vespremu je stvarno izgledala bolje sa naše strane. Nadam se da ćemo nastaviti u istom ritmu, imali smo dobru pripremu i u domaćoj ligi. Voleo bih da bude puniji Pionir i bolja atmosfera, da nas povuče i nadam se da će ljudi prepoznati ono što mi ovde radimo, koliko se zalažemo za grb Partizana. Porto je godinama jaka evropska ekipa, ali naše je da odigramo najbolje moguće i pobedimo.

Levi bek Miloš Kos istakao je da njegov tim mora da poboljša efikasnost u fazi napada.

– U sredu igramo protiv Porta, jedne jako ozbiljne ekipe. Odigrali su odlično sa Berlinom prošle nedelje, bilo je vrlo tesno. Očekujem pravu mušku utakmicu. Može se reći da su oni ekipa koja nama „leži“ i mislim da je vreme da upišemo prvi trijumf i što spremniji dočekamo poslednji meč grupne faze, kada igramo sa Berlinom u gostima. Napredujemo korak po korak. Moramo još da popravimo trčanje i način na koji rešavamo situacije jedan na jedan sa golmanom, da poboljšamo efikasnost u fazi napada.

Klub je za poslednji meč kod kuće u Ligi šampiona pustio u prodaju karte po sniženim cenama. Ulaznice se mogu kupiti putem platforme sixtix.rs ili na blagajni hale na dan utakmice.

Deca mlađa od sedam godina ne plaćaju ulaz, a klub je posebno obezbedio besplatne karte za mlađe kategorije klubova širom Srbije, koji su izrazili želju da organizovano dođu i prate Partizanove utakmice u najelitnijem evropskom takmičenju.

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