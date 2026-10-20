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Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Portugala izrekla je kaznu Kristijanu Ronaldu nakon što je bez dozvole napustio reprezentativno okupljanje u Danskoj.

Ronaldo je suspendovan na 30 dana i novčano kažnjen, a posebnu pažnju privukao je upravo iznos kazne - svega 255 evra, što je za portugalskog superstara prava sitnica, budući da tu sumu zaradi za manje od minuta!

1/4 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo napustio reprezentaciju Foto: LISELOTTE SABROE / AFP / Profimedia, Berg/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ronaldo zarađuje milione, a kazna mu je 255 evra!

Da bi bilo jasno koliko je ova kazna mala u odnosu na Ronaldova primanja, dovoljno je pogledati cifre koje se vezuju za njegov ugovor sa saudijskim Al Nasrom.

Prema medijskim izveštajima, osnovna godišnja plata portugalske zvezde iznosi oko 208 miliona evra. Kada se taj iznos preračuna na sekunde, dolazi se do podatka koji zvuči gotovo nestvarno: Ronaldo zaradi 255 evra za približno 39 sekundi!

Drugim rečima, dok prosečan čovek za takav iznos mora ozbiljno da se pomuči, jednom od najplaćenijih fudbalera planete dovoljan je tek delić minuta.

Ova računica najbolje pokazuje koliko je finansijska kazna simbolična u poređenju sa njegovim ugovorom.

Sukob sa selektorom pokrenuo lavinu!

Sve je počelo nakon što Ronaldo nije dobio priliku da zaigra protiv Norveške. Nezadovoljan svojom ulogom u ekipi, napustio je reprezentativni kamp u Kopenhagenu uoči narednog duela sa Danskom.

Ronaldo je tvrdio da je selektor Žorž Žezus dva puta prekršio dogovor koji su imali u vezi sa njegovom ulogom u reprezentaciji. Trener je, međutim, negirao da je takav dogovor postojao.

Slučaj je potom stigao pred Disciplinsku komisiju Fudbalskog saveza Portugala, koja je utvrdila da je Ronaldo namerno prekršio disciplinska pravila. Kazna je izrečena 19. oktobra, a obuhvatila je suspenziju od 30 dana i novčani iznos od 255 evra.

Palo izvinjenje

Ronaldo se u međuvremenu izvinio zbog svog postupka, uključujući odlazak iz kampa i to što nije pozdravio navijače posle utakmice sa Norveškom. Istakao je da i dalje želi da nastupa za Portugal nakon što odsluži kaznu.

Suspenzija od 30 dana zvuči ozbiljnije od novčane kazne, ali ni ona ne mora da mu poremeti naredne reprezentativne planove. Prema objavljenim izveštajima, 19 dana suspenzije već je uračunato, pa mu ostaje još 11 dana kazne.

Tako je incident koji je izazvao veliku pažnju u portugalskom fudbalu dobio epilog koji je mnoge ostavio u čudu. Ronaldo će snositi disciplinske posledice zbog odlaska iz reprezentacije, ali je finansijski deo kazne, u odnosu na njegovu platu u Al Nasru, gotovo zanemarljiv.

255 evra za prekršaj, 30 dana suspenzije i samo 39 sekundi zarade da pokrije novčanu kaznu. Kada su u pitanju Ronaldove fudbalske finansije, ova računica govori više od bilo kakvog komentara.