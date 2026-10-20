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Fudbaleri Grafičara poraženi su od Jedinstva u Ubu rezultatom 3:1, a meč je bio dramatičan, uzbudljiv i pun zanimljivih scena i lepih golova.

Na svom YouTube kanalu, Grafičar je objavio pregled utakmice u jednom minutu, a pogledajte i vi kako je sve izgledalo...

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