RFK Grafičar na svom YouTube kanalu doneo je pregled meča protiv Jedinstva i to u jednom minutu...
Fudbal
GOLOVI, ŠANSE, BORBA, DRAMA I POBEDA DOMAĆINA: Gostovanje Grafičara Jedinstvu u Ubu u jednom minutu! (VIDEO)
- Grafičar je poražen od Jedinstva u Ubu rezultatom 3:1, u meču punom drame, šansi i lepih golova.
- Klub je na svom YouTube kanalu objavio pregled utakmice u jednom minutu.
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Fudbaleri Grafičara poraženi su od Jedinstva u Ubu rezultatom 3:1, a meč je bio dramatičan, uzbudljiv i pun zanimljivih scena i lepih golova.
Na svom YouTube kanalu, Grafičar je objavio pregled utakmice u jednom minutu, a pogledajte i vi kako je sve izgledalo...
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