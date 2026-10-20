Slušaj vest

Žoze Murinjo tek što se vratio u Real Madrid, a već se pojavljuju spekulacije o njegovom mogućem nasledniku!

Kako prenose španski mediji, predsednik kraljevskog kluba Florentino Perez navodno već razmatra rezervnu opciju ukoliko se rezultati i igra ekipe ne poprave, a ime koje se pominje moglo bi da iznenadi mnoge - Didije Dešan!

Informaciju je objavio Serhio Valentin, novinar "Radio Marke", pozivajući se na navode da Perez već ima ideju koga bi mogao da dovede ako Murinjov projekat ne krene u željenom pravcu. Slične informacije preneli su i drugi sportski mediji u Španiji.

Murinjo pod pritiskom, a Perez već traži rešenje!

Povratak Murinja u Madrid trebalo je da označi početak novog velikog projekta. Portugalac je u junu potpisao ugovor na tri sezone, do leta 2029, a od njega se očekuje da vrati Real na vrh evropskog fudbala. Međutim, prema navodima španskih medija, u klubu postoji nezadovoljstvo načinom na koji ekipa izgleda na terenu.

Glavni problem, prema tim izveštajima, nije samo rezultat već i nedostatak jasnog identiteta u igri. Iako Murinjo ima podršku dela svlačionice, čelnici navodno očekuju vidljiv napredak posle letnjeg prelaznog roka i velikih ambicija koje prate povratak slavnog trenera.

Naredni dani mogli bi da budu posebno važni za portugalskog stručnjaka. Real prvo očekuje evropski izazov protiv Lajpciga, a zatim i veliki duel sa Barselonom u španskom prvenstvu. Zbog toga se u medijima već postavlja pitanje da li bi upravo ovi mečevi mogli dodatno da utiču na procenu njegovog rada.

1/5 Vidi galeriju Trener Real Madrida - Žoze Murinjo Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Ime koje se pojavilo u priči o mogućoj promeni na klupi Reala svakako nije slučajno. Didije Dešan je sa reprezentacijom Francuske osvojio Svetsko prvenstvo 2018. godine, igrao finale Mundijala 2022. i predvodio „trikolore“ do titule u Ligi nacija 2021.

Francuski stručnjak završio je svoj dugogodišnji mandat na čelu nacionalnog tima nakon Svetskog prvenstva 2026. godine i sada je slobodan u izboru novog angažmana. Na klupskom nivou posebno se pamti njegov rad u Monaku, sa kojim je stigao do finala Lige šampiona 2004. godine.

Njegov eventualni dolazak u Madrid bio bi velika promena u odnosu na Murinjov stil rada. Dešan je poznat po organizaciji ekipe, taktičkoj disciplini i iskustvu u radu sa velikim zvezdama, što bi moglo da bude privlačno rukovodstvu koje želi stabilnost i rezultate.

Ipak, zasad je sve na nivou medijskih spekulacija. Nema potvrde da je Real kontaktirao Dešana niti da je doneta odluka o Murinjovoj budućnosti.

El klasiko kao moguća prekretnica?

Utakmica sa Barselonom mogla bi da bude jedan od najvažnijih testova za Murinja u ovom delu sezone. U Realu se očekuju rezultati, ali i igra koja odgovara ambicijama kluba, a svaki novi kiks mogao bi da pojača pritisak na trenera.

Murinjo je tokom svoje prve epizode u Madridu, od 2010. do 2013. godine, osvojio prvenstvo Španije, Kup kralja i Superkup Španije. Sada se vratio sa zadatkom da ponovo podigne ekipu i prekine period u kojem Real nije uspevao da ostvari sve svoje ciljeve.

Hoće li "Posebni" dobiti dovoljno vremena da sprovede svoje ideje ili Perez već priprema teren za novu promenu? Za sada nema zvanične odluke, ali činjenica da se u medijima već pominje potencijalni naslednik dovoljno govori o pritisku koji prati klupu kraljevskog kluba.