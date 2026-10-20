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Elina Svitolina priznala je ono o čemu je dugo ćutala i otkrila zašto je odlučila da stavi tačku na brak sa Gaelom Monfisom. Rat u Ukrajini ostavio je duboke posledice na njeno emotivno stanje, a francuski mediji tvrde da je vest o rastanku teško pala slavnom teniseru. Iza njihove odluke krije se bolna priča koja je daleko složenija od običnog ljubavnog kraha.

1/6 Vidi galeriju Elina Svitolina i Gael Monfis Foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia, Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Caleb Bowlin / Getty images / Profimedia

Godinama su važili za jedan od najpoznatijih parova u svetu tenisa, zajedno prolazili kroz uspone i padove i gradili porodični život daleko od očiju javnosti. A onda je stiglo priznanje koje je mnoge iznenadilo - Elina Svitolina i Gael Monfis odlučili su da nastave odvojenim putevima. Ukrajinska teniserka sada je otvorila dušu i otkrila koliko su je rat, unutrašnje borbe i osećaj da gubi sebe doveli do jedne od najtežih odluka u životu.

Francuski list "L'Équipe" navodi da je rastanak teško pogodio Monfisa i da je vest doživeo kao udarac. Ipak, bivši supružnici nisu javno iznosili detalje svojih privatnih razgovora, niti su jedno drugo optužili za kraj braka.

"Neprospavane noći, sumnje i osećaj da gubim sebe"

Elina Svitolina priznala je da javnost nije mogla da vidi kroz šta je prolazila iza zatvorenih vrata. Dok je nastavljala da se takmiči na najvišem nivou, u privatnom životu suočavala se sa problemima o kojima je retko govorila.

"Ono što niste videli bile su neprospavane noći, sumnje i osećaj da polako gubim sebe", poručila je ukrajinska teniserka.

Objasnila je da je rat u njenoj domovini ostavio dubok trag na nju. Prošle godine već je govorila da mora da se udalji od terena jer se nije osećala emotivno dobro, a sada je otkrila i koliko je sve to uticalo na njen privatni život.

Svitolina je navela da joj je Monfis pružao podršku tokom najtežih trenutaka. Ipak, vremenom je shvatila da mora da pronađe put nazad do sebe, a da to ne može da učini u okviru njihovog braka.

"To je najteža istina sa kojom sam ikada morala da se suočim i najteža stvar koju sam ikada morala da kažem osobi koju volim", napisala je.

Monfis joj bio oslonac, ali odluka je ipak doneta

Posebno je emotivan deo njene poruke u kojem govori o čoveku sa kojim je godinama delila život. Svitolina nije pokušala da predstavi Monfisa kao krivca, već je istakla koliko joj je značila njegova podrška.

Prema njenim rečima, voleo ju je i u trenucima najveće sreće i onda kada joj je bilo najteže. I ona je njega volela svim srcem, ali je na kraju morala da prizna sebi da joj je potreban drugačiji životni put.

Francuski mediji prenose da je rastanak teško pao Monfisu.

Monfis se teško nosi sa krajem braka sa Elinom Svitolinom, a navodno je upravo emotivni udar koji je usledio nakon rastanka uticao i na njegovu odluku da odustane od planiranih oproštajnih nastupa u Lionu i Parizu. Kako prenose tamošnje novine, vest o odluci supruge pogodila ga je "kao grom iz vedra neba", a u tim izveštajima navodi se i da je tenis u tom trenutku za njega izgubio smisao.

Ćerkica Skaj ostaje na prvom mestu

Elina Svitolina i Gael Monfis venčali su se 2021. godine, a godinu dana kasnije dobili su ćerku Skaj. Iako se njihov brak završava, oboje su naglasili da njihova porodica neće prestati da postoji.

"Skaj će nam uvek biti na prvom mestu. Naš brak se završava, ali naša porodica ne", poručila je Svitolina.

Bivši supružnici zatražili su razumevanje i privatnost dok prolaze kroz ovaj period. Njihova poruka jasno stavlja do znanja da žele da ćerka i dalje ima oba roditelja uz sebe, uprkos promenama u njihovom odnosu.

"Ovde nema krivaca"

U objavi je Svitolina naglasila da ne želi da se njihov rastanak pretvori u javno prebacivanje odgovornosti.

"Molim vas da znate da ovde nema krivaca. Postoje samo dvoje ljudi koji su se duboko voleli i priča koja menja svoj oblik", poručila je.

Upravo je to najvažniji deo njihove poruke: nema javnih optužbi, niti tvrdnji da je jedan partner odgovoran za sve što se dogodilo. Svitolina je govorila o posledicama rata, teškim emotivnim trenucima i potrebi da ponovo pronađe sebe, dok su francuski mediji preneli da je Monfis teško podneo kraj njihove veze.

Za sada nije poznato da li je odluci prethodio jedan konkretan događaj ili je reč o procesu koji je trajao duže. Ono što je Elina Svitolina javno podelila pokazuje koliko je odluka bila bolna i koliko je važno da se, uprkos kraju braka, privatnost njihove porodice poštuje.