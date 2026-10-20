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FK Crvena zvezda 22. oktobra u 18.45 časova očekuje duel sa Kopenhagenom na stadionu "Rajko Mitić", u okviru drugog kola ligaške faze Lige konferencije.

Danski predstavnik budi posebne uspomene među zvezdašima, posebno na nezaboravnu penal seriju iz 2019. godine, kada je Milan Borjan odbranio odlučujući jedanaesterac i pomogao crveno-belima da izbore plasman u plej-of kvalifikacija za Ligu šampiona.

Milan Borjan je simbol uspešne Crvene zvezde Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Istorijsko veče u Danskoj

Uoči novog susreta sa Kopenhagenom, nekadašnji golman crveno-belih Milan Borjan prisetio se istorijske večeri u Danskoj, govorio o značaju evropskih utakmica, pritisku koji one donose, ali i poruci koju bi uputio aktuelnim prvotimcima Crvene zvezde.

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– To su trenuci koji se ne zaboravljaju i koji ostaju za ceo život. Kada se setim Kopenhagena, prvo osetim isti onaj ponos koji sam osetio te večeri. Znao sam koliko nam ta utakmica znači, koliko smo radili i koliko smo želeli da prođemo dalje. U takvim trenucima nema mesta strahu i sumnji. Postoje samo vera u sebe, koncentracija i ogromna želja za pobedom. Ponosan sam što sam bio deo te istorijske noći, ali još više što smo kao tim pokazali karakter pobednika. Takve pobede ne pripadaju pojedincu, već celom klubu i svim našim navijačima – rekao je Borjan.

1/8 Vidi galeriju Milan Borjan Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT/2022, Dado Đilas, FrankHoermann/SVEN SIMON / AFP / Profimedia

Karakter i disciplina

Kada je reč o predstojećem susretu Crvene zvezde i Kopenhagena, Borjan je istakao da su za evropske utakmice, pored kvaliteta, od presudnog značaja karakter, disciplina i zajedništvo.

– Evropske utakmice se ne dobijaju samo kvalitetom, već pre svega karakterom, disciplinom i verom u pobedu. Kopenhagen je ozbiljan protivnik, ali Zvezda nikada ne sme da uđe u utakmicu sa strahom ili osećajem da je neko bolji od nje. Mi smo 2019. godine pokazali da se veliki rezultati prave kada ekipa diše kao jedan. Presudno je da igrači veruju jedni drugima, da budu maksimalno koncentrisani i da se bore do poslednje sekunde. U Evropi nema lakih utakmica, ali nema ni nepobedivih protivnika.

Milan Borjan je jedan od najtrofejnijih fudbalera Crvene zvezde Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Zvezdin grb znači ponos

Navijači Crvene zvezde i dalje pamte njegove odbrane u duelima sa danskim predstavnikom, a Borjan je naglasio da mu posebno znači što su ti trenuci ostali deo klupske istorije.

– Za mene je ogromna čast što sam imao priliku da budem deo istorije kluba kakav je Crvena zvezda. Taj grb sam uvek nosio sa ponosom, odgovornošću i ogromnom ljubavlju. Trofeji i pobede su važni, ali ono što ostaje zauvek jesu emocije i uspomene koje delite sa navijačima. Kada vidim da se i posle toliko godina priča o tim odbranama, znam da smo uradili nešto veliko. Posebno mi znači kada vidim decu koja pamte te trenutke ili žele da jednog dana stanu na gol Crvene zvezde. To je za mene najveće priznanje.

Milan Borjan slavi okružen saigračima iz Crvene zvezde Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Poruka prvotimcima

Za kraj, nekadašnji golman crveno-belih uputio je poruku aktuelnim prvotimcima pred evropske izazove, naglasivši da su vera u sebe i odgovornost prema klubu preduslovi za velike rezultate.

– Poručio bih im samo jedno, verujte u sebe, u svoje saigrače i u grb koji nosite. Predstavljate Crvenu zvezdu, klub sa ogromnom istorijom i armijom navijača koja živi za takve utakmice, podrška zvezdaša će mnogo značiti. Mi smo 2019. godine pokazali da ne postoji nemoguće kada imate srce, karakter i zajedništvo. Važno je da do poslednjeg sudijskog zvižduka verujete da možete da pobedite. Velike utakmice dobijaju oni koji imaju hrabrosti da preuzmu odgovornost kada je najvažnije – zaključio je Borjan.