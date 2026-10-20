Slušaj vest

Imao je samo 23 godine, sanjao je veliku fudbalsku karijeru, a onda se jedna proslava gola pretvorila u tragediju.

Indijski fudbaler Peter Biaksangzuala teško je povređen na utakmici u Mizoramu, pet dana proveo je u bolnici, ali lekari nisu uspeli da mu spasu život. Njegov klub zauvek je povukao dres sa brojem 21, a priča o mladom vezisti ostala je jedna od najtužnijih u fudbalu.

Bio je to trenutak kakav fudbaleri sanjaju - gol u važnoj utakmici, izjednačenje za svoj tim i prilika da zajedno sa saigračima proslavi pogodak. Za Petera Biaksangzualu, međutim, taj trenutak postao je početak tragedije koja je potresla indijski fudbal i odjeknula širom sveta.

Mladi vezista ekipe Bethlehem Vengthlang FC imao je samo 23 godine. Igrao je u Mizoram Premijer ligi, regionalnom takmičenju na severoistoku Indije, i nadao se da će jednog dana napraviti veliki iskorak u karijeri. Umesto da ga pamte po golovima i uspesima na terenu, njegovo ime ostalo je vezano za jednu od najtužnijih priča o tome koliko sport može biti nepredvidiv.

Kobna proslava gola

U utorak, 14. oktobra 2014. godine, Bethlehem Vengthlang sastao se sa ekipom "Chanmari West". Peterov tim bio je u zaostatku, a onda je mladi fudbaler postigao izjednačujući pogodak u 62. minutu utakmice.

Bio je to poseban trenutak za njega - prema izveštaju lista "The Indian Express", ujedno i njegov prvi gol u Mizoram Premijer ligi.

Usledila je akrobatska proslava. Biaksangzuala je pokušao da izvede niz salta, ali je prilikom doskoka pao na nezgodan način i teško povredio vrat i kičmenu moždinu.

Saigrači su u prvi mah bili usmereni na proslavu pogotka, a zatim su shvatili da nešto ozbiljno nije u redu. Peter je ostao na terenu, pa je iznet na nosilima i prevezen u bolnicu.

Utakmica je nastavljena, a njegov tim je na kraju izgubio rezultatom 3:2. Međutim, rezultat je već tada postao nevažan u odnosu na ono što se dogodilo mladom fudbaleru.

Pet dana borbe u bolnici

Peter je primljen u Civilnu bolnicu u Aizavlu, gde su lekari pokušali da saniraju tešku povredu kičmene moždine. Njegovo stanje bilo je ozbiljno, a uprkos medicinskoj intervenciji nije došlo do oporavka kojem su se svi nadali.

U petak uveče prebačen je na odeljenje intenzivne nege i priključen na respirator. Prema izveštajima indijskih medija, njegovo stanje ostalo je kritično, a uglavnom je bio bez svesti i tek povremeno uspevao da izgovori nekoliko reči.

Fudbalski zvaničnici razmatrali su mogućnost da ga avionom prebace u Delhi radi daljeg lečenja, ali je njegovo stanje bilo veoma teško.

U nedelju, 19. oktobra 2014. godine, Peter Biaksangzuala preminuo je u bolnici. Imao je samo 23 godine.

Vest je potresla njegov klub, saigrače i fudbalsku zajednicu u Mizoramu. Predstavnici fudbalskog saveza govorili su o šoku i nemoći, jer su se svi nadali da će mladi igrač uspeti da se oporavi.

Sanjao je da postane profesionalac

Peter je bio iz mesta Khavzavl, na istoku indijske savezne države Mizoram. Igrao je na poziciji veznog igrača, a tokom karijere nastupao je za nekoliko klubova u regionalnom fudbalu.

Pre dolaska u Bethlehem Vengthlang igrao je za "Kulikawn FC" i "Dinthar FC", a jedno vreme proveo je i u ekipi iz Šilonga.

Ljudi koji su ga poznavali opisivali su ga kao disciplinovanog, vrednog i dobrog momka. Nije odustajao od sna da napreduje i zaigra na višem nivou, a fudbal mu je predstavljao mnogo više od običnog posla.

Prema svedočenju lokalnog fudbalskog komentatora koje je objavio "The Indian Express", Peter je bio uključen i u aktivnosti svoje zajednice. Imao je planove za budućnost i želeo je da izgradi ozbiljnu karijeru.

Njegova smrt zato nije bila samo gubitak za jedan klub. Za ljude koji su ga poznavali, otišao je mladić čija je priča tek trebalo da se razvije.

1/5 Vidi galeriju Peter Biaksangzuala Foto: Screenshot

Klub odao počast fudbaleru

Njegov klub Bethlehem Vengthlang odlučio je da povuče dres sa brojem 21, koji je Peter nosio. Taj broj više nije trebalo da pripada nijednom drugom igraču - postao je trajni znak sećanja na fudbalera čija je karijera prekinuta u 23. godini.

Fudbalska zajednica odala mu je počast i minutima ćutanja. U njegovom rodnom kraju održan je oproštaj kojem su prisustvovale hiljade ljudi, a lokalni mediji izveštavali su o velikoj tuzi među prijateljima, komšijama i navijačima.

U oproštajnoj poruci kluba istaknuto je koliko su ga ljudi voleli i koliko je njegov odlazak pogodio čitavu zajednicu.

Priča koja se ne zaboravlja

Prošlo je 12 godina od tragedije, ali priča o Peteru Biaksangzuali i dalje se pominje kao upozorenje koliko brzo trenutak radosti može da se pretvori u nepredvidivu nesreću.

Nije bio svetska zvezda niti igrač velikog evropskog kluba. Bio je mladi fudbaler koji je želeo da napreduje, da postiže golove i da pred sobom ima dugu karijeru.

Jedan pogodak trebalo je da bude povod za slavlje. Umesto toga, postao je događaj koji je zauvek promenio živote njegove porodice, prijatelja i saigrača.