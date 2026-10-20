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Nova NBA sezona samo što nije počela, a Miško Ražnatović već je izneo veoma zanimljive prognoze!

Jedan od najpoznatijih košarkaških menadžera govorio je o Nikoli Jokiću, njegovim nestvarnim dodavanjima, rekordima koji ga čekaju, ali i šansama Denvera da se umeša u borbu za šampionski prsten. Njegova procena Nagetsa posebno će privući pažnju navijača!

1/46 Vidi galeriju Nikola Jokić u dresu Denver Nagetsa Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Nova sezona NBA lige počinje ovog utorka, a u centru pažnje srpskih ljubitelja košarke ponovo će biti Nikola Jokić. Trostruki MVP nastavlja pohod na nove rekorde, dok će Denver pokušati da se vrati u sam vrh najjače lige na svetu.

Uoči početka takmičenja, Miško Ražnatović bio je gost Jutarnjeg programa "RTS-a", gde je otvoreno govorio o Jokiću, njegovom neverovatnom talentu i budućnosti Nagetsa. Nije štedeo reči hvale za srpskog asa, ali kada je prešao na procenu Denverovih šampionskih ambicija, ton je postao znatno oprezniji.

"Ja takva dodavanja nikada nisam video!"

Jokić iz godine u godinu pomera granice onoga što se smatra mogućim na košarkaškom terenu. Njegova dodavanja često ostavljaju bez teksta čak i ljude koji su decenijama u ovom sportu, a Ražnatović priznaje da ga potezi srpskog centra i dalje iznenađuju.

"Ja takva dodavanja nikada nisam video, a mislim i da neću. I pored toga što smo navikli na njegove lude pasove, ovo me je baš šokiralo. Svake godine se dešava nešto bolje i više kada je reč o njemu", počeo je Ražnatović i nastavio:

"Ja zaista mislim da je to talenat od Boga. To nisam imao prilike ranije da vidim. To se ne uči. To imate ili nemate, a to skoro niko ne poseduje. Nikola je jedna osoba na terenu, a druga osoba van terena. U oba aspekta je atipičan".

Menadžer koji je imao priliku da prati Jokićev razvoj od dolaska u Megu smatra da se takav osećaj za igru ne može jednostavno naučiti. Ipak, uz prirodni dar, veliku ulogu u njegovom usponu ima i svakodnevni rad.

"Bez napornog rada ne bi pružao takve partije"

Iako se o Jokiću često govori kao o igraču koji sve radi sa neverovatnom lakoćom, Ražnatović je podsetio da iza njegovih spektakularnih partija stoje godine posvećenog treninga.

"On trenira mnogo i posvećeno, godinama. Pogotovo u letnjem periodu. Jednostavno, bez obzira na talenat, bez napornog rada ne bi bio u mogućnosti da svakodnevno pruža te partije koje pruža. On ne priča mnogo, ali je jako posvećen i naporno radi. Uz talenat koji poseduje, to je dovelo do toga da je verovatno najbolji evropski igrač koji je igrao u NBA. Ja nisam prepoznao njegov talenat. On je u Megu došao na osnovu statističkih podataka. A kada je došao, Dejan Milojević je rekao da je on nešto specijalno i da klub mora da mu obrati punu pažnju. To što je završio u agenciji koju zastupam i u Megi splet je srećnih okolnosti".

Posebno je zanimljivo priznanje da ni sam Ražnatović u početku nije prepoznao kakav se igrač krije iza statističkih podataka. Ključnu ulogu imao je pokojni Dejan Milojević, koji je odmah uočio Jokićev potencijal i insistirao da mu se u Megi posveti posebna pažnja.

Jokić juri istorijski rekord, a Ražnatović već vidi šta sledi

Jokić je već ispisao istoriju NBA lige, ali bi naredna sezona mogla da mu donese još jedno veliko dostignuće. Ražnatović veruje da bi srpski centar mogao da preuzme prvo mesto na večnoj listi igrača sa najviše tripl-dabl učinaka, a zatim da se na toj poziciji zadrži veoma dugo.

"Iskreno, razlika između Vestbruka i Jokića nije velika. U nekom uobičajenom raspletu sezone, on bi trebalo da ga prestigne i bude prvi na večnoj listi. Nekako mi se čini da bi na tom mestu mogao da ostane čak i decenijama. Njemu to nije mnogo važno, a meni jeste, kao i niz velikih ostvarenja koje je postigao. Ubeđen sam da će, ako bude zdrav, doći na prvo mesto večne liste igrača sa tripl-dabl učinkom".

Prema njegovoj proceni, Jokić bi mogao da napravi još jedan istorijski iskorak, iako lično ne pridaje veliki značaj rekordima. Upravo tu leži jedan od paradoksa njegove karijere: dok se oko njega nižu istorijska dostignuća, njemu je najvažnije ono što se događa na sledećoj utakmici.

Ražnatović zabrinut za Denver: "Taj sastav ne obećava previše"

I dok je za Jokića imao samo reči hvale, Ražnatović nije bio toliko optimističan kada je govorio o mogućnostima Denvera u novoj sezoni. Smatra da će Nagetsi imati težak zadatak u izuzetno jakoj Zapadnoj konferenciji i da njihov sastav ne uliva dovoljno poverenja kada je reč o borbi za titulu.

"Iskreno, ja nisam preveliki optimista. Taj sastav ne obećava previše. Mislim da će doći do plej-ofa, a da li će proći prvi krug, to je diskutabilno. Zapadna konferencija je jaka i nisam oduševljen tim timom. Otkako su osvojili šampionski prsten, potezi koji su se vukli i splet okolnosti uticali su na to da nisu kandidati za osvajanje prstena ove godine".

Ova procena svakako će izazvati pažnju navijača Denvera, koji se nadaju da će Jokić ponovo moći da povede ekipu ka samom vrhu. Ražnatović, međutim, smatra da individualni kvalitet srpskog centra ne može u potpunosti da nadomesti sve nedostatke u ostatku tima.

"Bez njega bi Denver bio jedan od najslabijih timova"

Koliko Jokić znači Nagetsima najbolje se vidi po uticaju koji ima na saigrače. Njegova sposobnost da razigrava ekipu, stvara prostor i čini druge igrače boljima jedan je od glavnih razloga zbog kojih Denver godinama predstavlja ozbiljnog protivnika.

"Nikola je igrač franšize. Oko njega se sve vrti i kada on ne bi bio tu, Denver bi bio jedan od najslabijih timova. On sve igrače sa kojima igra čini višestruko boljim. Svi igrači kažu da je privilegija igrati sa njim. Samo je bitno da za trenutak budeš slobodan – lopta dolazi. On je omiljeni saigrač".

Ražnatović je time još jednom naglasio da Jokićev značaj daleko prevazilazi statistiku. On ne doprinosi samo poenima i skokovima, već načinom igre utiče na čitav tim i omogućava saigračima da dođu do izražaja.

Rekordi ga ne zanimaju, važna mu je samo pobeda

Iako se pred svaku sezonu govori o novim individualnim dostignućima, Jokić, prema rečima njegovog menadžera, nema naviku da razmišlja o rekordima i istorijskim listama.

"On se ne bavi rekordima. Motivacija je iz dana u dan: da se danas odigra dobro i da se pobedi utakmica. Ne razmišlja o statističkim parametrima".

Upravo takav pristup mogao bi da bude jedan od razloga zbog kojih Jokić iz godine u godinu održava izuzetno visok nivo igre. Umesto da juri brojke, usredsređen je na ono što može da uradi u narednih 48 minuta.

Šta čeka ostale srpske košarkaše u NBA?

Ražnatović je u razgovoru za RTS govorio i o ostalim srpskim igračima koji bi trebalo da budu deo NBA priče, a posebno je istakao neizvesnost koja prati put mladih košarkaša u najjačoj ligi na svetu.

NBA je zaista nepredvidiv. Pogotovo za Markovića, kojem je ovo prva sezona. Topić će, nadam se, prvi put biti u konkurenciji za ozbiljne minute. Ako se ne varam, 7, 8 igrača Mege će sedeće sezone nastupati u NBA što je ne tako mali uspeh za jedan klub.

Posebno se osvrnuo i na odlazak mladih evropskih igrača na američke koledže, gde imaju priliku da se fizički razvijaju i igraju u drugačijem sistemu nego u Evropi.

"Te velike stipendije su novina. Ja mislim da će se veliki broj njih vratiti i vratiće se bolji nego što su otišli. Treba preživeti dve godine kada se neće vratiti, a posle toga mislim da će Srbija dobii dobre domaće igrače. Različita je košraka na koledžima i u Evropi. Ali, veliki akcenat se stavlja na fizički razvoj igrača, to u Americi rade bolje nego u Evropi. Tamo igrači dobijaju priliku da igraju,a u Evropip sa 18, 19 sve manje. KAda se vrate, potreban je period aklimatizacije, ali posle toga su veoma interesatni igrači. Petrušev se vratio sa koledža, Plavšić... Tu je sada Todorović u Iliriji, Stefnaović... Mislim da je to jedan put koji će prijati srpskoj košarci".