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Marijano Dijaz, nekadašnji fudbaler Reala iz Madrida, našao se u neugodnoj situaciji, kada mu je prišla jedna navijačica i poljubila ga u usta.

Izvesna crnka imala je želju da se fotografiše sa Marijanom Dijazom, ali kada ga je poljubila, fudbaler se iznenadio.

Marijano Dijaz sa obožavateljkom Foto: Printskrin/X

Uzvratio poljubac

U prvi mah, Marijano Dijaz je bio iznenađen onim što je uradila mlada žena, ali nije pružio otpor, čak je posle i uzvratio. Zatim se fotografisao sa drugom devojkom. Snimak poljupca postao je viralan na društvenim mrežama.

Marijano Dijaz rođen je 1. avgusta 1993. u mestu Premia der Mar u Španiji. Igra na poziciji napadača, trenutno je član Alavesa, a karijeru je počeo u Realu iz Madrida, za koji je igrao, nakon čega je nosio dres Liona i Sevilje. Iako je rođen u Španiji, poreklo sa majčine strane omogućilo mu je da igra za reprezentaciju Dominikanske Republike.

Crnka se poverila medijima

Upravo posle utakmice između Dominikanske Republike i Haitija (1:4) desio se poljubac sa crnokosom devojkom. Mediji su vrlo brzo identifikovali navijačicu. Prema pisanju portala "La Lista", devojka se nakon viralnog snimka sama javno oglasila i identifikovala kao Alisi Mendez.

Seksepilna Alisi Mendez izjavila je da je na utakmicu došla kao velika obožavateljka Marijana Dijaza. Prema tekstu portala "La Lista", Alisi je otkrila da joj se poljubac veoma dopao i da je imala osećaj da joj je bio uzvraćen. Takođe je ostavila otvorenom mogućnost da se između njih nešto dogodi u budućnosti, uz napomenu da se nikada ne zna šta život donosi. Na instagramu je prati više od 9.000 ljudi.

1/5 Vidi galeriju Alisi Mendez Foto: Printskrin/Instagram

Dijaz nema devojku

Zanimljivo je da Marijano Dijaz nema devojku i da njegov ljubavni život nije naročito transparentan. Ranije je povezivan sa španskom influenserkom Mirijam Vilja, a pre nje i sa Jaizom Moreno.

Ono što je obeležilo karijeru Marijana Dijaza u Realu, jeste da je po povratku u "kraljevski klub" iz Liona 2018. godine dobio dres sa brojem 7, koji je prethodno nosio Kristijano Ronaldo. Ipak, zbog konkurencije i problema sa povredama nije uspeo da postane standardni prvotimac.