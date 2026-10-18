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Fudbaleri Lacija savladali su Juventus rezultatom 3:0 u Torinu, u utakmici sedmog kola Serije A, i naneli Staroj dami jedan od najtežih poraza na domaćem terenu protiv rimskog kluba.

Juventus je u 24. minutu postigao gol preko Kolo Muanija, ali je pogodak poništen zbog ofsajda. Nakon toga je na terenu postojao samo jedan tim.

Provstgard je u 37. minutu doneo prednost Laciju, Isaksen je u 66. udvostručio vođstvo, dok je Dele-Baširu u 89. minutu postavio konačnih 3:0 i zapečatio katastrofu domaćina.

Navijači Juventusa nisu imali mnogo razloga za zadovoljstvo, a mnogi su napustili stadion pre poslednjeg sudijskog zvižduka.

Juventus je nakon ovog poraza ostao na 11 bodova, čak osam manje od lidera Intera, dok se Lacio popeo na treće mesto sa 16 bodova.

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Nikola Krstović dao gol za Atalantu protiv Milana Izvor: CBS Sport/Screenshot